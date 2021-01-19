(Özel) Savcının oğlunun Bakırköy’de vatandaşların üzerine aracını sürdüğü davada gerekçeli karar açıklandı

Bakırköy’de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen’in davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığını aktararak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmettiğini belirtti.

Bakırköy’de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı Görkem Sertaç Göçmen, 3 Ekim 2018’de tutuklanmıştı. Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen’in geçtiğimiz aylarda 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. Sanık Göçmen’in yargılandığı bu davada gerekçeli karar açıklandı.

“Darp anını gören vatandaşlar aracın yanına geldi”

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda olaya ilişkin hazırlanan iddianameye yer verildi. İddianamede Görkem Sertaç Göçmen’in 2 Ekim 2018 tarihinde müşteki A.A. ile bir alışveriş merkezi önüne geldiği ve araç içerisinde tartışmaya başladıkları belirtildi. Göçmen’in müşteki kız arkadaşı A.A.’ya burada tokat attığı ve müştekinin pencereyi açarak “Bırak beni” diye bağırdığı da açıklanarak, darp anını gören vatandaşların aracın yanına geldiği aktarıldı.