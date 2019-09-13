(Özel) Savunma sanayisine Manisa’dan önemli destek

Zafer Kalkınma Ajansı, MAKİM ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde Manisa’da Teknokent sınırları içinde hayata geçirilen Endüstriyel Kalıpçılık Uygulamalı Teknik Eğitim, Tasarım ve AR-GE Merkezi, ASELSAN için savunma sanayisinin önemli ve hassas olan parçalarını titizlikle üretiyor. MAKİM Başkanı Abrurrahim Arslan, Manisa’da önümüzdeki dönemde savunma sanayisiyle ilgili farklı gelişmeler olacağını ve bu konuda üyelerini şimdiden hazırlamaya başladıklarını söyledi. MAKİM’in Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) kapsamında hazırladığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazandığı 2. projesi ‘Makine Kalıp ve İmalatçıları ihracata yön veriyor’ projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 5 yıl önce kurulan Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği (MAKİM) 50 firma üyesi ve toplam 3 bin çalışanıyla önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Üyelerinin ihracat kapasitelerini pazar paylarını artırmak için gayret gösterdiklerini kaydeden MAKİM Başkanı Abdurrahim Arslan bu kapsamda çeşitli projeler geliştirdiklerini ve bunların kabul görerek hayata geçirildiğinin altını çizdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent ile birlikte ortak bir çalışma içinde olduklarını anlatan Arslan, “Onların başlattığı sonradan bizim de içine dahil olduğumuz bir çalışma. Bunun yanında Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (AKÜM) ve Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK) gibi iki tane projenin de proje ortağıyız. Oradaki bütün projeler içerisinde MAKİM olarak biz de varız. Bu projeler içinde bir tane sektör derneğinin mutlaka olması gerekiyor. Buna en uygun dernek de biziz. Dolayısıyla Teknokent’le de sürekli iç içeyiz. Üniversite sanayi işbirliğini gerçek anlamda biz başlattık” dedi.

Savunma sanayisi için önemli parçalar üretiliyor

Endüstriyel Kalıpçılık Uygulamalı Teknik Eğitim, Tasarım ve AR-GE Merkezinde savunma sanayisi için önemli parçaları ASELSAN için ürettiklerinin de altını çizen Arslan, “Burada 5 eksen çok özellikli bir tezgah var. Bunu Zafer Kalkınma Ajansının da bir miktar desteği ile bu merkezi bu binayı oluşturduk. Şimdi hem üniversite öğrencilerine 2 yıllık ve makine mühendisliği öğrencilerine yönelik hem de kendi üyelerimize, sanayicilerimize, çalışanlarına yönelik burada eğitimler veriyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu tezgah, 5 eksen SNS freze dediğimiz, komple kafanın her tarafa dönebildiği, açılı kısımları işleyebildiği, tek seferde hiç sökmeden, bütün yanları işleyebildiği bir tezgahtan bahsediyoruz. Bu tezgahla birlikte biz ASELSAN’a Teknokent’le birlikte özel bir parça yapıyoruz. Çok hassas, her yerde işlenemeyen. Hem kendi tecrübemizi katıyoruz hem de tezgahın kapasitesi ve kabiliyetiyle bu imkanı bulabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisiyle ilgili Manisa’da daha farklı gelişmeler de olacak. Bu konuda üyelerimizi şimdiden hazırlama derdindeyiz. Onların eğitimiyle, çalışanlarının kalifikasyonunu yükseltmeyle ve savunma sanayisinde neler gerektiğiyle ilgili. Geçtiğimiz dönemde bu konuyla ilgili de seminerler verdik. ASELSAN’dan Türk Hava Yollarından ilgili kişiler geldiler, bize savunma sanayisiyle ilgili beklentileri, uçak sanayisiyle ilgili beklentilerini ifade ettiler. Bu konuda üyelerimizi hazırlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sektörde hizmet veren Teknomold AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgül ise şunları söyledi: “Bizim gibi kümelenme projelerle özellikle savunma sanayine çözüm üretebilmek, projeler üretebilmek, üyelerimizin kabiliyetlerini artırabilmek ve bir anlamda da daha lokal, daha kapalı ortamlarda çözümler üretip ülkemizin savunma sanayine fayda sağlayabilmek gibi bir çalışma gayretimiz söz konusu.”