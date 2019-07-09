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(Özel) Şehir zorbalarının taksicinin kafasında şişe kırıp aracına zarar verdiği anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kadıköy’de üç şehir zorbası bir taksiciye dehşeti yaşattı.

(Özel) Şehir zorbalarının taksicinin kafasında şişe kırıp aracına zarar verdiği anlar kamerada

Kadıköy’de üç şehir zorbası bir taksiciye dehşeti yaşattı. Taksi sürücüsü şahısların araçla taksisine çarpmasına tepki gösterince olanlar oldu. Şahıslar önce taksicinin kafasına şişeyle vurdu ardından taksisine defalarca yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy’de önceki gece şehir zorbaları ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre taksicilik yapan bir şoförün aracına bir araç sürterek geçti. Daha sonra aracın önüne giderek tepki gösteren taksiciyi araç içinden alkol şişeleriyle fırlayan üç kişi darp etmeye başladı. Taksicinin kafasına şişeyle vuran şahıslar ardından taksiye yumruk atmaya ve sert bir cisimle vurmaya başladı.
Dakikalarca süren darp, vatandaşın telefon kamerasına yansırken çevredekilerin araya girmeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı. Sokak üzerinde ki bir dükkanda çalışan ve olayı gördüğü an müdahale ederek saldırganları durdurmaya çalışan esnaf, “Taksicinin arabasına vurdular taksici önlerine geçti, ‘Arabama çarptınız’ diye çarpan araçtakiler, taksiciyi dövmeye başladılar. Biz de araya girdik ben kendim araya girdim üç kişi bir adamı dövüyorlar. Adamı bayağı bir hırpaladılar kafasında şişe kırdılar. Sonra araca binip bağıra bağıra gittiler. Taksicinin kafası yarıldı, üstü başı parçalandı bayağı bir dayak yedi” dedi. Plakası belli olan şehir magandalarını polis her yerde arıyor.
Öte yandan taksicinin dayak anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taksicinin kafasına bir şahıs şişeyle vuruyor. Ardından taksiyi yumruklamaya başlıyor. Şahıslar ardından kayıplara karışıyor.

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