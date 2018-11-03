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(ÖZEL) Şehitler Köprüsü turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, lösemi farkındalık rengi olan turuncu renge büründü.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle, lösemi farkındalık rengi olan turuncu renge büründü.

2-8 Kasım Dünya Lösemili Çocuklar Haftası'nda ortaya koyulan farkındalık çalışmalarından biri de İstanbul'da gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıkları dün gece 00.00 itibariyle renk değiştirerek, losemi farkındalık rengi olan turuncuya dönüştü. Daha önceki yıllarda da aynı aynı nedenle turuncuya bürünen Şehitler Köprüsü'nün ışıkları bu gece saat 23.59'dan itibaren her zamanki renkleri olan kırmızı beyaz aydınlatmaya devam edecek.

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