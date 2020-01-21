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  4. (Özel) Şeker hastalarına akupunktur desteği

(Özel) Şeker hastalarına akupunktur desteği

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Akupunktur Uzmanı Dr.

Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş, bir şeker hastasının normal tedavisine ilave olarak akupunktur tedavisi olduğunda dört beş rahatsızlıktan belki ikisi belki üçü, ilaç kullanmayacak derecede iyileşiyor. Bir hasta için bu iyileşme önemsiz görülebilir mi?” diyor.
Toplumun yaklaşık yüzde 5 ila 7’sini etkileyen ve tıpta diyabet, halk arasında şeker hastalığı denilen rahatsızlık ciddi rahatsızlıklardan olmaya devam ediyor.
Şeker hastalığı sebebiyle vücutta hemen tüm organların ve sistemlerin olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş, şeker hastası olan bir kimsenin akupunktur tedavisi desteği aldığında yaşam kalitesinin yükseleceğine dikkat çekiyor.
Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş konuyla ilgili şunları söyledi:
"Şeker sebebiyle vücutta hemen tüm organ ve sistemleri olumsuz etkilenen bir hasta, birçok rahatsızlık için değişik ilaçlar kullanmak zorunda kalabiliyor. Ancak tedavi sürecinde kullandığı ilaçların her biri yan etki olarak, diğer organları yeniden olumsuz etkileyebiliyor. Yani şeker hastasının bir rahatsızlığı için kullandığı ilaç diğer bir rahatsızlığını artırabiliyor. Bu durumda akupunktur desteği önem kazanıyor.”
Dr. Maraş, şunları kaydetti:
"Akupunktur tedavisi olan bir şeker hastası, örneğin sindirim sistemi rahatladığında mide ve sindirim sistemi için alacağı ilacı kullanmamış olacaktır. Bu bir artı değerdir. Böbrek fonksiyonlarında düzelme olsa, bu açıdan ilaç almayacaktır bu bir artı değerdir. Kandaki oksijenin artması gerçekleşse bu bir artı değerdir. Damar sertliğini ortadan kaldırmaya yönelik akupunktur tedavisi bir artı değerdir. Dolayısıyla bir şeker hastası akupunktur tedavisi desteği aldığında örneğin on ilaç kullanacaksa beş, beş ilaç kullanacaksa üç ilaç kullanma şansını yakalıyor. Bu oran hastanın yaşam kalitesini yükseltecek iyi bir orandır.”
"Bu o kadar önemli bir durum mudur?” şeklindeki soruya Dr. Maraş, "Evet. Örneğin bir yeri ağrıdığında bile dayanılmaz acılarla kıvranan bir kimseyi düşünün. Dört beş çeşit rahatsızlıktan dertli ise hepsi için ayrı ayrı ilaç kullanacak. Hepsinin ayrıca yan etkisi var. Ama bu kimse akupunktur tedavisi desteği aldığında dört beş rahatsızlıktan belki ikisi belki üçü ilaç kullanmayacak derecede iyileşiyor. Bir hasta için bu iyileşme önemsiz görülebilir mi?” cevabını verdi.
Akupunktur Uzmanı Dr. İsmail Maraş, ileri derecede bir şeker hastalığının şu sebeplerden olabileceğini söyledi:
"Katarak, glokom dediğimiz göz tansiyonu, böbrek yetmezliği, koroner kalp hastalığı, felç, kangren, cinsel işlev bozuklukları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, bazı cilt hastalıkları, sistit, karaciğer ve safrakesesi iltihabı, damlar sertliği, sinir bozuklukları, beyin fonksiyonları, diş etleri rahatsızlıkları ve diş çürümesi sebep olabilir."

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