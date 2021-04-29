Özel sektörde çalışan anneler anaokullarının açılmasını istiyor

Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte anaokulları ve kreşler de eğitime ara verildi. Bu kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi” şeklinde açıklama yapmıştı.

Ancak anaokullarının kapalı kalması nedeniyle özel sektörde çalışan aileler zor duruma düştü. Çalışmak zorunda olan ebeveynler, çaresizlik içinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer aramak zorunda kalıyor. Birçok aile ise çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer olmadığını ifade eden aileler, bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"ANAOKULU KAPALI OLDUĞU İÇİN BAKACAK KİMSE YOK"

Oğullarını bırakacak bir yer olmadığını söyleyen Hakan Dede, “Şimdi benim 6 yaşında oğlum var. Biz annesi ile beraber çalışıyoruz. Kreşler açık, anaokulları kapalı. Benim oğlum anaokuluna gidiyor. Anaokulu kapalı olduğu için bakacak kimse de yok. Bu sağlık çalışanlarına tanınan hakkın ben bizlere de tanınmasını istiyorum. Bir hak varsa hepimize tanınmalı. Şimdi eşim izin alacak, izin günüde yok. Çaresiz bekliyoruz” dedi.