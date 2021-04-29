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Özel sektörde çalışan anneler anaokullarının açılmasını istiyor

29.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma döneminde anaokulların eğitime ara vermesi özel sektörde çalışan aileleri zor durumda bıraktı. Çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer olmamasından yakınan aileler, sürecin zorluğunu 2 kat daha fazla yaşayacaklarını söyledi.

Özel sektörde çalışan anneler anaokullarının açılmasını istiyor

Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte anaokulları ve kreşler de eğitime ara verildi. Bu kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi” şeklinde açıklama yapmıştı.
Ancak anaokullarının kapalı kalması nedeniyle özel sektörde çalışan aileler zor duruma düştü. Çalışmak zorunda olan ebeveynler, çaresizlik içinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer aramak zorunda kalıyor. Birçok aile ise çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer olmadığını ifade eden aileler, bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"ANAOKULU KAPALI OLDUĞU İÇİN BAKACAK KİMSE YOK"

Oğullarını bırakacak bir yer olmadığını söyleyen Hakan Dede, “Şimdi benim 6 yaşında oğlum var. Biz annesi ile beraber çalışıyoruz. Kreşler açık, anaokulları kapalı. Benim oğlum anaokuluna gidiyor. Anaokulu kapalı olduğu için bakacak kimse de yok. Bu sağlık çalışanlarına tanınan hakkın ben bizlere de tanınmasını istiyorum. Bir hak varsa hepimize tanınmalı. Şimdi eşim izin alacak, izin günüde yok. Çaresiz bekliyoruz” dedi.

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"ONLARI BIRAKIP İŞE GELDİĞİMDE DE KARA KARA DÜŞÜNECEĞİM"

Çocuklarını evde bıraktığı için tedirgin olan Remziye Ulu, “17 günlük kapanma sürecinde biz özel sektör çalışanların aileleri olarak, çok mağduruz. Çocuklarımızı bırakacak bir yer bulamıyoruz. 5 buçuk yaşında bir oğlum var. Normalde anaokuluna gidiyordu ama şimdi okul kapalı olduğu için evde, 12 yaşındaki ablası ile yalnız bırakmak zorunda kalacağım. Onları bırakıp işe geldiğimde de kara kara düşüneceğim acaba ne durumdalar ocağı açtılar mı? Bir anne olarak bunları düşünüyorum. Buradan da yetkililere çağrımız bizi de düşünmeleri. Anaokullarının açılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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"ÇALIŞMAK ZORUNDA OLAN ANNELER BUNUN ZORLUĞUNU 2 KAT DAHA YAŞAYACAKLAR"

Herkesin bakıcısı olmadığını ve zor durumda kaldığını belirten Deniz Kara ise, “Tam kapanma sürecinde anaokullarının kapalı olması çalışan aileleri çok etkiliyor. Çünkü hepsinin bakıcısı olamıyor. Çalıştıkları için bırakacak bir yerde bulamıyorlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının biraz daha hassas olması gerekiyor. Çalışan annelerin çocukları bırakabilecek yerleri yok. O yüzden kreş ve ana okullarına bırakmak zorunda kalıyor. Çalışmak zorunda olan anneler bunun zorluğunu 2 kat daha yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

İHA

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