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(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yılı dolayısıyla mezar taşlarındaki yosun temizliği hız kazandı.Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Selçuklu Mezarlığı’ndaki kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yılı dolayısıyla mezar taşlarındaki yosun temizliği hız kazandı.
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Selçuklu Mezarlığı’ndaki kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 25 kişilik bir ekiple devam ediyor. Mezarlıktaki çalışmalar, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yılı dolayısıyla hummalı bir şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Ağustos Pazartesi günü mezarlık alanını ziyaret edecek olması dolayısıyla, mezar taşlarındaki liken ve yosunların temizlenmesi hız kazandı.

Temizlik esnasında kimyasal ürün kullanılmıyor
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan, mezar taşlarındaki liken ve yosunları çok titiz bir çalışmayla temizlediklerini belirtti. Temizlik esnasında kimyasal ürün kullanmadıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Karahan, “Burada kullandığımız yöntem; klorsuz temiz bir suyla taşların hafif nemlendirilmesi ve yumuşak fırça yardımıyla temizlenmesidir. Burada yapılan çalışmayla taşların üzerinde oluşan likenlerin taşı tahrip etmemesi sağlanıyor. Taşların üzerindeki motifler ve yazılar tamamen kaybolmuş vaziyetteler. Likenleri temizlemediğimiz durumda bunu okuma ve açığa çıkarma imkanımız da olmamaktadır” dedi.
Şu ana kadar bin tane mezar taşı düzelttiklerini ve yerde kırılmış durumda olan yüzlerce taşı ise restore ederek ayağa kaldırdıklarını dile getiren Karahan, “Bunun yanı sıra yer altı mezarlarında kazılar yaptık. Onları ortaya çıkardık ve koruma altına aldık. Çalışmamız bu şekilde devam etmektedir” diye konuştu.

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma

(Özel) Selçuklu Mezarlığı’nda hummalı çalışma
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