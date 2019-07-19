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(Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi, sevince boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Selin vurduğu Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kaybolan köpeğini ararken boğulmaktan son anda kurtulan adam, bir gün sonra yüzerek gelen köpeği görünce sevince boğuldu.Sakarya ve Düzce’de etkili olan yoğun sağanak yağış sonrasında birçok ilçe, mahalle ve köyde sel ve su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.

Selin vurduğu Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kaybolan köpeğini ararken boğulmaktan son anda kurtulan adam, bir gün sonra yüzerek gelen köpeği görünce sevince boğuldu.
Sakarya ve Düzce’de etkili olan yoğun sağanak yağış sonrasında birçok ilçe, mahalle ve köyde sel ve su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Selin vurduğu bir mahalle de Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi oldu. Derenin taşması sonucunda sel sularına teslim olan mahallede yaşan Nusret Fırıncı, arkadaşı gibi sevdiği “Badi” isimli ‘cocker’ cinsi köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Yaşanan olay sonrasında büyük hüzün yaşayan Fırıncı, otomobiline binerek, sele aldırış etmeden köpeğini aramaya başladı. Aracı ile yolda ilerleyen Fırıncı, bir anda sel sularına teslim oldu. Sürüklenen otomobilin camından tavan kısmına çıkan Fırıncı, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yüzerek eve dönen köpeğini görünce sevince boğuldu
Yaşanan olay sonrasında evine dönen Fırıncı, büyük hüzün yaşadı. Ertesi sabah erken saatlerde uyanan Fırıncı, evinin önüne çıktı. Bu sırada “Badi” isimli köpek, sel sularının arasından yüzerek sahibinin yanına geldi. “Can dostum” dediği köpeğini gören Fırıncı, sevince boğuldu. 5 yaşındaki köpek ise sahibinin kucağına tırmanarak sevgi gösterisinde bulundu. Umudunu kestiği köpeğinin eve dönmesinin kedisini çok mutlu ettiğini söyleyen Fırıncı, daha önce kalp krizi geçirdiği sırada “Badi”nin koşarak yakınlarını uyarıp hayatını kurtardığını kaydetti. Selde arabasını ve tarlasındaki ürünleri kaybettiğini söyleyen Fırıncı, köpeğin dönmesi ile tüm üzüntüsünün sona erdiğini belirtti.

“Arabanın içerisine su dolduktan sonra kapıyı açabildim”
Köpeğini ararken sel sularına kapıldığını ve canını son anda kurtardığını dile getiren Nusret Fırıncı, “Karaburun’dan geldim buradan geçtiğimde bir damla su yoktu. Fırından ekmek alıp döndüğümde, bir anda gelen çamur vadisi aracıma vurduğu gibi fırlattı. Aracım yan yattı, ben arabanın içerisine su dolduktan sonra kapıyı açabildim ve kaputun üzerinden aracın üzerine çıktım ve canımı kurtardım. Burada ilk gelen çamurlu su benim aracıma vurdu” dedi.

“Bu benim iki sefer hayatımı kurtaran bir köpeğim”
Köpeğine olan sevgisinden bahseden Fırıncı, “Kaybolmasının ardından bugün ikinci gün. Köpeğim sel felaketinin ardından, yüzerek yanıma geldi, boynuma sarıldı. Bu benim esasında iki sefer hayatımı kurtaran bir köpek. Gerçekten can dostum. Aracım gitsin önemli değil, benim Uğurlu Köyünde evim gitti, yerlerimiz gitti onlarda önemli değil ama köpeğim geldi beni buldu, ben umudumu kesmiştim. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirip düştüğümde, amcamın oğlunu yatağından kaldıran dostum” diye konuştu.

“Esmahanım’da 7 kişinin kayıp olduğunu söylüyorlar”
Öte yandan yaşanan sel felaketi anında yaşadıklarını anlatan Adil Tepe ise, “Çocuklarım mağdur burada, kendi evleri su altında, komşu evine sığındılar. Geceyi çatıda geçirdiler, onun için geldim onları almaya çalışıyorum. Sağlıkları, rahatları iyi. 15-20 köy etkilendi diyorlar, köprüler yıkık, ulaşım kesik. Akçakoca’nın 7-8 köyünün ulaşıma kapalı olduğunu söylüyorlar, irtibat kuramıyoruz. Akçakoca’ya bağlı Esmahanım’da 7 kişinin kayıp olduğunu söylüyorlar. Araziler su altında” dedi.

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