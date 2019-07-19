(Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi, sevince boğuldu

Selin vurduğu Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kaybolan köpeğini ararken boğulmaktan son anda kurtulan adam, bir gün sonra yüzerek gelen köpeği görünce sevince boğuldu.

Sakarya ve Düzce’de etkili olan yoğun sağanak yağış sonrasında birçok ilçe, mahalle ve köyde sel ve su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Selin vurduğu bir mahalle de Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi oldu. Derenin taşması sonucunda sel sularına teslim olan mahallede yaşan Nusret Fırıncı, arkadaşı gibi sevdiği “Badi” isimli ‘cocker’ cinsi köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Yaşanan olay sonrasında büyük hüzün yaşayan Fırıncı, otomobiline binerek, sele aldırış etmeden köpeğini aramaya başladı. Aracı ile yolda ilerleyen Fırıncı, bir anda sel sularına teslim oldu. Sürüklenen otomobilin camından tavan kısmına çıkan Fırıncı, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yüzerek eve dönen köpeğini görünce sevince boğuldu

Yaşanan olay sonrasında evine dönen Fırıncı, büyük hüzün yaşadı. Ertesi sabah erken saatlerde uyanan Fırıncı, evinin önüne çıktı. Bu sırada “Badi” isimli köpek, sel sularının arasından yüzerek sahibinin yanına geldi. “Can dostum” dediği köpeğini gören Fırıncı, sevince boğuldu. 5 yaşındaki köpek ise sahibinin kucağına tırmanarak sevgi gösterisinde bulundu. Umudunu kestiği köpeğinin eve dönmesinin kedisini çok mutlu ettiğini söyleyen Fırıncı, daha önce kalp krizi geçirdiği sırada “Badi”nin koşarak yakınlarını uyarıp hayatını kurtardığını kaydetti. Selde arabasını ve tarlasındaki ürünleri kaybettiğini söyleyen Fırıncı, köpeğin dönmesi ile tüm üzüntüsünün sona erdiğini belirtti.