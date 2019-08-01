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(Özel) Selimpaşa TEM’de tır devrildi, yoğun trafik oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

(Özel) Selimpaşa TEM’de tır devrildi, yoğun trafik oluştu

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NMR 42 plakalı tır sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır, önce sağa sola savruldu ardından da devrilerek yan yattı. Tır’da ağır hasar meydana geldi. Araç içindeki iki kişi ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine sürücülerin ihbarı üzerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Tır emniyet şeridine alındı.

(Özel) Selimpaşa TEM’de tır devrildi, yoğun trafik oluştu

(Özel) Selimpaşa TEM’de tır devrildi, yoğun trafik oluştu

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