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(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Şiddetli yağışın etkisiyle sel felaketinin yaşandığı Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Uğurlu Köyü savaştan çıkmışa döndü.

Şiddetli yağışın etkisiyle sel felaketinin yaşandığı Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan Uğurlu Köyü savaştan çıkmışa döndü. Uğurlu Köyü havadan görüntülendi.
Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Kocaali ilçesinde derelerin taşması, sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Heyelanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Selin en şiddetli vurduğu Akçakoca’nın Esmahanım köyünden sonra, Kocaali’nin Uğurlu köyü de savaşan çıkmış görüntüsüyle adeta hayalet bir şehre dönüştü. Dev ağaçların, elektrik direklerinin yollara devrildiği köyde bulunan köprü de çökerek kullanılamaz hale geldi. Adeta harabeye dönen köyün havadan görüntüleri yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

Mahsur kalan köpeği gazeteciler fark etti, ölümden kurtuldu
Öte yandan, aynı mahallede bulunan ve sel felaketi nedeniyle içi su ile dolan çöp kutusunda bir köpek mahsur kaldı. Sokaklarında insan bulunmayan köy yolunda ki çöp kutusunda mahsur kalan av köpeğini yoldan geçen gazeteciler fark etti. Köpek, gazetecilerin yardımıyla su dolu çöp bidonundan çıkartıldı.

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı

(Özel) Selin vurduğu köy hayalet kasabayı aratmadı
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