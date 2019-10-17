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(Özel) Senegalli turiste hakaret eden taksici hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanından taksisine binen Senegalli turist Ousmane Alyly’e hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen taksici Osman Keleş hakim karşısında, ‘Pişmanım’ diyerek özür diledi.Atatürk Havalimanından 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly’e, yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş’in 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Atatürk Havalimanından taksisine binen Senegalli turist Ousmane Alyly’e hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen taksici Osman Keleş hakim karşısında, ‘Pişmanım’ diyerek özür diledi.
Atatürk Havalimanından 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly’e, yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş’in 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Osman Keleş ile avukatı Necati Özdemir ve müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin katıldı.

‘Huzurunuzda özür diliyorum’
Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Osman Keleş, “Taksicilik yaparken müşteki havaalanında aracıma bindi. Önce ’param yok’ dedi, şaka yapıyor sandım. Hareket ettikten sonra tekrar sordum ’paran var mı’ diye. O da ’param var sorun değil, ben size bahşiş de veririm şaka yapıyorum’ falan dedi. Beyazıt’a gideceğini söyledi. Aksaray’a gelince inmek istediğini söyledi. Ben de ’neden burada ineceksiniz’ diye sordum. ’Burada ineceğim’ dedi. Taksimetre 50 TL yazmıştı, 100 TL verdi ben de 50 TL para üstü verdim. Sonra ayrılıp gittik. Olay sebebiyle pişmanım. Huzurunuzda özür diliyorum” dedi.

‘Beraatini talep ediyoruz’
Sanık Keleş’in ardından söz alan sanık avukatı Necati Özdemir, “Kendisi çoluk çocuğuna ekmek götürmek için çalışan biridir. Olayda doğrudan bir şiddet ve hakaret eylemi yoktur. Müştekiyle de görüştük. Müvekkil kendisinden özür diledi. Tek yaptığı iş taksicilik. Dışarıdan gelen kişiye yapılan eylemlerin hiçbirini tasvip etmeyiz. Olay sonucu tutuklu kalması önemli bir şey. Bu açıdan beraatini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Davaya katılma taleplerini dile getiren müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin, “Olayda suçun bütün unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır” şeklinde konuştu.
Mahkeme, müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin’in davaya katılma talebini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, taksi şoförü Osman Keleş hakkında ‘Tehdit’, ‘Kişiler arasında ayrımcılık yapmak’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.

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