(Özel) Senegalli turiste hakaret eden taksici hakim karşısına çıktı

Atatürk Havalimanından taksisine binen Senegalli turist Ousmane Alyly’e hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen taksici Osman Keleş hakim karşısında, ‘Pişmanım’ diyerek özür diledi.

Atatürk Havalimanından 22 Mart tarihinde aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly’e, yolculuk sırasında, ‘Sen terörist misin?’, ‘Camileri bombalamaya mı geldin?’ diyerek hakaret ettiği ve zorla bahşiş almaya çalıştığına dair görüntüler basına yansıyan taksi şoförü Osman Keleş’in 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Osman Keleş ile avukatı Necati Özdemir ve müşteki Ousmane Alyly’nin avukatı Yener Şahin katıldı.

‘Huzurunuzda özür diliyorum’

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Osman Keleş, “Taksicilik yaparken müşteki havaalanında aracıma bindi. Önce ’param yok’ dedi, şaka yapıyor sandım. Hareket ettikten sonra tekrar sordum ’paran var mı’ diye. O da ’param var sorun değil, ben size bahşiş de veririm şaka yapıyorum’ falan dedi. Beyazıt’a gideceğini söyledi. Aksaray’a gelince inmek istediğini söyledi. Ben de ’neden burada ineceksiniz’ diye sordum. ’Burada ineceğim’ dedi. Taksimetre 50 TL yazmıştı, 100 TL verdi ben de 50 TL para üstü verdim. Sonra ayrılıp gittik. Olay sebebiyle pişmanım. Huzurunuzda özür diliyorum” dedi.