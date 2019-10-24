(Özel) Seren Serengil’den Yasemin Kutsi’ye hakaret davası

Sunucu Seren Serengil, kendisine sosyal medya aracılığıyla hakaret ettiğini iddia ettiği Yasemin Kutsi Aslan hakkında dava açtı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Sunucu Seren Serengil, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla gazeteci Sacit Aslan’ın eşi sanatçı Yasemin Kutsi Aslan’a, kendisine instagram hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen davanın ilk duruşmasına Seren Serengil’in vekili katılırken, sanık Yasemin Kutsi Aslan ve avukatı katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanık Yasemin Kutsi Aslan’a duruşmanın gün ve saatinin bildirildiği davetiyenin tebliğ edildiğini fakat davetiyenin iade edildiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan Serengil’in avukatı, sanık Yasemin Kutsi Aslan hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Sanık Aslan’ın adresinin belli olmadığını belirten mahkeme, adresin belli olmamasının savunma yapmaktan kaçmaya yönelik olduğunu kaydederek sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. Serengil’in avukatının davaya katılma talebini sanık Aslan’ın ifadesinin alınmasının ardından değerlendireceğini belirten mahkeme, duruşmayı erteledi.