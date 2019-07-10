(Özel) Serinlemek için girilen deniz hasta etmesin

Yaz sıcakları ile birlikte sıcaktan bunalan özellikle çocuklar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çelik uyarılarda bulundu. Dr. Çelik, yazın kulak yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu, bunun nedeninin ise deniz ve havuzlarda çok sık suyla kulakların teması olduğunu söyledi. Dr. Çelik ayrıca havuz, dere gibi temizliğinden emin olunmayan yerlere çocukların girmesine anne ve babaların izin vermemesi uyarısında da bulundu.

Yaz ayı, tatil zamanı ile birlikte serinlemek için girilen deniz ve havuzlar, kulak yolu iltihaplarına neden olabiliyor. Özelikle kulaklara giren suyun temizlenmemesi nedeniyle çok ağrılı olabilen kulak yolu iltihapları, insanların acı çekmesine ve sancılı bir tedavi sürecine neden oluyor.

Yazın artış gösteren kulak rahatsızlıkları ile ilgili bilgi veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çelik, “Yaz aylarıyla birlikte özellikle dış kulak yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu görmekteyiz. Sık duş alma, deniz ve banyo sonrasında kulağa su kaçmasıyla bu kulak yolu enfeksiyonları başlamaktadır. Kulak yolu enfeksiyonları dış kulakta kaşıntı ile başlar. Kaşıntı sonrasında dış kulak yolunda şişlik, akıntı, işitme azlığı, ağrı gibi şikayetler olabilir. Ağrı bazen hastaların ağzını açamayacağı kadar şiddetli olabilir. Bu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır. Bu tip şikayeti olan hastaların öncelikle kulağın suyla temasını kesmeleri gerekir. Uzman hekim muayenesi sonrasında uygun kulak damlaları, ağrının kontrolü tedavide önemlidir. Özellikle şeker hastaları ve bağışıklık sistemi hassas olan hastalar vakit kaybetmeden uzman hekimlere muayene olmalıdır” dedi.