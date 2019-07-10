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(Özel) Serinlemek için girilen deniz hasta etmesin

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Yaz sıcakları ile birlikte sıcaktan bunalan özellikle çocuklar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çelik uyarılarda bulundu.

Yaz sıcakları ile birlikte sıcaktan bunalan özellikle çocuklar için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çelik uyarılarda bulundu. Dr. Çelik, yazın kulak yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu, bunun nedeninin ise deniz ve havuzlarda çok sık suyla kulakların teması olduğunu söyledi. Dr. Çelik ayrıca havuz, dere gibi temizliğinden emin olunmayan yerlere çocukların girmesine anne ve babaların izin vermemesi uyarısında da bulundu.
Yaz ayı, tatil zamanı ile birlikte serinlemek için girilen deniz ve havuzlar, kulak yolu iltihaplarına neden olabiliyor. Özelikle kulaklara giren suyun temizlenmemesi nedeniyle çok ağrılı olabilen kulak yolu iltihapları, insanların acı çekmesine ve sancılı bir tedavi sürecine neden oluyor.
Yazın artış gösteren kulak rahatsızlıkları ile ilgili bilgi veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Çelik, “Yaz aylarıyla birlikte özellikle dış kulak yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu görmekteyiz. Sık duş alma, deniz ve banyo sonrasında kulağa su kaçmasıyla bu kulak yolu enfeksiyonları başlamaktadır. Kulak yolu enfeksiyonları dış kulakta kaşıntı ile başlar. Kaşıntı sonrasında dış kulak yolunda şişlik, akıntı, işitme azlığı, ağrı gibi şikayetler olabilir. Ağrı bazen hastaların ağzını açamayacağı kadar şiddetli olabilir. Bu gibi durumlarda hekime başvurulmalıdır. Bu tip şikayeti olan hastaların öncelikle kulağın suyla temasını kesmeleri gerekir. Uzman hekim muayenesi sonrasında uygun kulak damlaları, ağrının kontrolü tedavide önemlidir. Özellikle şeker hastaları ve bağışıklık sistemi hassas olan hastalar vakit kaybetmeden uzman hekimlere muayene olmalıdır” dedi.

Dikkat edilmesi gereken hususlar
Kulak enfeksiyonu olmamak için yapılması gerekenleri de dile getiren Çelik; “Öncelikle kulağımızı, havuz, deniz ve duş sonrasında dış kısmını kurulamalıyız. Özellikle kulak içine temizlemek için bile olsa bir şeyler sokarak iç kulak yolunu tahriş etmemeliyiz. Havuz ve deniz öncesinde kulağa su kaçmaması için kulak tıkaçları kullanabiliriz. Özellikle kronik kulak enfeksiyonu olan hastalarımız bu konulara çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Kulak tıkaçlarını sürekli kullanarak dış kulak yolunu sudan korumaları gerekmektedir. Havuzlarda bulunan klor suyun pH dengesini bozduğu için temizliğinden emin olduğumuz düzenli bakımı yapılan havuzları tercih etmeliyiz” dedi.
Anneler babalar izin vermesin
Derelerde, sulama kanallarında serinlemeye çalışan çocukların anne ve babalarına da uyarılarda bulunan Çelik; “hem kulak için hem de diğer sistem hastalıkları içinde ciddi risk oluşturmaktadır. Buradan aileleri özellikle uyarmak istiyorum. Anna ve babalar çocuklarını süs havuzlarından, şehir içindeki akıntılarına veya derelere özellikle girmemeleri konusunda uyarmaları gerekmektedir” dedi.

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