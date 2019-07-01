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(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Şerit değiştirmek için yavaşlamak istediği sırada kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Şerit değiştirmek için yavaşlamak istediği sırada kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde kanlar içerisinde kalan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAE 486 plakalı otomobiliyle sol şeritte seyir halinde olan A.E., Beşevler Metro İstasyonu yakınlarına geldiği esnada şerit değiştirerek yavaşlamak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı. Kaldırım üzerinde yaklaşık 20 metre hareket eden otomobil, daha sonra yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarpıp boşluk alanda durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde kanlar içerisinde kalan A.E.’yi gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla A.E.’yi otomobilden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.E., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilden dumanların çıktığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile müdahale ederek olası bir facia yaşanmasını engelledi.
Hastaneye kaldırılan A.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
"Sol şeritte ilerlerken, direksiyonu kırdı"
Hızlı bir şekilde ilerlerken bir anda direksiyonu kırdığını iddia eden yoldan geçen başka bir sürücü, "Ben orta şeritte seyir halindeyken, otomobil sol şeritte ilerliyordu. Beni geçtikten sonra sanırım yavaşlamak mı istedi, sağa mı geçmek istedi ve bir anda direksiyonu kırdı. Arabanın kontrolünü kaybetmesinin ardından gaza basarak toplamaya çalıştı ancak toplayamayınca frensiz binanın duvarına çarptı" ifadesinde bulundu.

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı

(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı
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