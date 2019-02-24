(ÖZEL) SERVİS ARACI VE CİPİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA...

- Kazanın ardından geri geri giden servis minibüsü sürücüsü 2 araca daha çarptı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de servis aracı ile cip çarpıştı. Çarpışma sonrası şoka giren sürücü geri geri giderek iki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali K.'nın yönetimindeki okul servisi, Abdulkadir Udeh Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada hızla gelen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından şoka girerek geri geri giden servis minibüsü sürücüsü park halindeki 2 araca çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

