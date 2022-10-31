HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Özel Sesler"den dinlenen türküler mest ediyor

"Özel Sesler"den dinlenen türküler mest ediyor

31.10.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda oluşturulan "Özel Sesler Korosu" sahne aldığı etkinliklerde Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya özgü türküler seslendiriyor

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erkan Demirci ve Müzik Öğretmeni Bedih Yoluk tarafından uygulanan proje kapsamında 15-20 yaş arası 20 öğrencinin yer aldığı "Özel Sesler Korosu" kuruldu.

Özel öğrencilerin müzikte akademik becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerine katkı sunulması amacıyla oluşturulan koroya yetenekleri doğrultusunda seçilen öğrenciler Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'ya özgü türküler seslendiriyor.

Yöreye özgü 12 türküden oluşan bir repertuvar hazırlayan Özel Sesler Korosu, özel günlerde ve düzenlenen etkinliklerde sahne alıyor.

"SAHNEDEYKEN ÇOK MUTLULAR"

Okul müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, okullarında hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engeli bulunan 75 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunduklarını söyledi.

Koroya seçilen öğrencilerin müziğe olan yatkınlığını fark ettiklerini dile getiren Demirci, onları bu alana yönlendirmek için koro oluşturduklarını belirtti.

Demirci, öğrencilerin zamanla müzik öğretmenleri tarafından öğretilen türküleri güzel bir şekilde seslendirmeye başladığını anlatarak, "12 türküden oluşan repertuvarları var. Yöresel müzikler icra ediyorlar. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa yöremizden çok güzel türkülerimizi kusursuz bir şekilde icra ediyorlar." dedi.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlere katılmasını da çok önemsediklerine işaret eden Demirci, bu çalışmaların onları terapi etkisiyle rahatlattığını öz güvenlerini geliştirdiğini ifade etti.

Demirci, "Çocuklarımız müzikle gerçekten hayat buluyor. Sahnede olabilmek normal bireyler için bile zor bir durumken onlar bunu defalarca tecrübe etti. Özgüvenleri gelişti. Artık her koşulda sanatlarını icra edebiliyorlar. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Sahnedeyken çok mutlular." diye konuştu.

Koronun özel günler için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Demirci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne almaları için bir çalışma yapıldığını belirtti.

Demirci, "Askerlerimiz için de bir konser vermeyi planlıyoruz. Bu şekilde etkinlikler devam edecek." ifadelerini kullandı.

"MÜZİKLE SOSYALLEŞİYORLAR"

Müzik öğretmeni Bedih Yoluk ise 2 sene süren emeğin sonucu öğrencilerin müzikte iyi bir seviyeye geldiğini belirtti.

Amaçlarının öğrencilere türküleri, müziği sevdirmek olduğunu dile getiren Yoluk, şunları söyledi:

"Dedem bana türküleri sevdirmişti. Ben de özel çocuklarımıza türküleri sevdirmeye çalışıyorum. İlk başlarda biraz zor oldu. Ben çaldım onlar dinledi. Daha sonra onlar söyledi, ben çaldım. Sonra güzel bir koro oluşturduk."

Yoluk, şu anda öğrencilerin 12 eseri ezbere bildiğini anlatarak, bu türküleri solo seslendiren özel öğrencilerin de bulunduğunu kaydetti.

"Müzikle sosyalleşiyorlar, yüzleri gülümseyerek okula geliyorlar. Müzik derslerine koşarak geliyorlar. Hatta gitmek istemiyorlar. Teneffüsümü benden alıyorlar. Ama ben mutluyum, bunlar emeğin karşılılığı. Ailelerinden de güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullanan Yoluk, öğrencilerin evlerine gittiklerinde ailelerine de bu türküleri seslendirdiğini öğrendiklerini, bunun herkes için mutluluk verici olduğunu kaydetti.

"ŞARKI SÖYLEMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Koroda yer alan öğrencilerden Abdullah Tuşar (20) solo türküler de seslendirdiğini belirterek, müziği çok sevdiğini ifade etti.

Tuşar, "Müzikle aram iyi. Bu ekibe katıldığım için çok mutluyum. Koroda olduğum için ve türkü söylediğim için ailem de çok mutlu. Şarkı söylemek çok güzel bir duygu. Yöre türkülerini seviyorum." diye konuştu.

Devran Tunç ise koroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, müziği çok sevdiğini ailesinin de müzikle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendiBu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendi
Togg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktıTogg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktı
Erdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyorErdoğan istedi, yerli otomobile bir renk daha ekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Koro Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.