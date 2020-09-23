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  4. (Özel) “Sevgili görünümlü” hırsızların çanta hırsızlığı kamerada

(Özel) “Sevgili görünümlü” hırsızların çanta hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir bijuteriden alışveriş yapan genç kadının bebek arabasında asılı duran çantası, sevgili görünümlü hırsızlar tarafından kaşla göz arasında çalındı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir bijuteriden alışveriş yapan genç kadının bebek arabasında asılı duran çantası, sevgili görünümlü hırsızlar tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 27 Haziran Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray Meydanı’nda bijuteriye gelen bebek arabalı bir kadın, çantasını arabaya asarak alışveriş yapmaya başladı. Sevgili görünümlü iki hırsız da bijuteriye gelerek ürünlere bakmaya başladı. O esnada erkek hırsız perdeleme yaparak sevgilisinin yan tarafa geçmesini sağladı. Vakit kaybetmeyen kadın hırsız ise, bebek arabasında asılı duran çantayı kaşla göz arasında çalarak uzaklaştı. Kadın çantayı alarak uzaklaşırken, sevgilisi ise alışveriş yapıyormuş gibi davranmaya devam etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaşla göz arasında çantayı çaldılar
Olayın ardından alışverişini bitiren mağdur kadın ise bebek arabasına geldiğinde çantasının olmadığını gördü. Kadının iş yeri sahibine durumu bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışan, kadının çantasının çalındığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkalini tespit etti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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