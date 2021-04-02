HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

(Özel) Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

02.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83 kiloya düşerek toplam 81 kilo verdi.Başakşehir’de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi.

1/

Başakşehir’de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83 kiloya düşerek toplam 81 kilo verdi.
Başakşehir’de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi. Bunun üzerine Öztürk 6 ay boyunca günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün beslenerek 141 kilodan 83 kiloya düştü. Profesyonel dövüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin UFC dövüşlerine katılmak olduğunu söyledi.

"164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm"
Kız arkadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak istediğini ifade eden Öztürk, “ 164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz. Kız arkadaşım tarafından ret edildim beğenmedi tartışmalar oldu. Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avrupa’da Gökhan Saki gibi Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir yerden destek almıyorum” dedi.
“Kendileriyle belki barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel”
Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kimseye tavsiye etmediğini kaydeden Öztürk, “Ben bu yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10 kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6 ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşacağım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
81 ile yeni koronavirüs genelgesi81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri | Otizm Farkındalık Günü nasıl ortaya çıktı?

Otizmin farkında mısın?

Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar!

Kısıtlamada açık olan gece kulübünde kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Gece kulübünde korkunç olay! 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Son depremler | 2 Nisan Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.