HABER

(ÖZEL) Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 08:40 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü’nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı.

Haliç Köprüsü’nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.
Haliç Köprüsü’nde dün öğle saatlerinde bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntüler ’bu kadarına pes’ dedirtti. Seyir halindeyken bir eliyle gidonu tutan diğer eliyle de cep telefonuyla oynayan motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı
Çavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududurÇavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşet! Kuzenini kalbinden bıçakladı

Eski DSP milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.