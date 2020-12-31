HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu

(Özel) Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu

31.12.2020 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
(Özel) Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu

Zeytinburnu sahil yolunda kağıt toplama arabasının de entegre edildiği seyir halindeki motosiklet üzerinde uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu.

Zeytinburnu sahil yolunda kağıt toplama arabasının de entegre edildiği seyir halindeki motosiklet üzerinde uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu. Motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anlar İHA muhabiri tarafından görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Zeytinburnu Sahil yolu Sirkeci istikametinde gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, hızla seyir halinde olan bir motosiklete kağıt toplama arabasının da entegre edildiği görüldü. En fazla iki kişinin bulunması gereken motosiklet üzerinde 1’i çocuk 3 kişinin seyahat etmesi trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanılanlar bununla da kalmayarak seyir halinde ortadaki çocuğun uyuduğu gözlendi. Sahil yolunda tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocukların herhangi bir kask veya koruyucu takmamaları adeta faciaya davetiye çıkardı. Motosikletin kasa tarafında takılı olan dev karton toplama torbası ise görenleri şaşkına çevirdi.

(Özel) Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi Kızgın kanguru, çocuklarını korumaya çalışan babayı tek yumrukla yere serdi

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Endonezya’da korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

Yarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacak

Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Trafikte kalanlar için sokağa çıkma kısıtlaması... Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı, kaça kadar son, cezası var mı?

Trafiktekiler için sokağa çıkma yasağı saati farklı mı?

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi önce dövdü sonra tüfekle vurdu

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.