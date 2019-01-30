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(Özel) Seyrantepe’de vatandaşların maşrapa, damacana, ve fırça ile yangın söndürme çalışması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:13 | Son Güncelleme

Seyrantepe Büyükdere Caddesi üzerinde otomobil motorundan duman çıkan ve bir süre sonra yanmaya başlayan otomobil için vatandaşlar adeta seferber oldu.

Seyrantepe Büyükdere Caddesi üzerinde otomobil motorundan duman çıkan ve bir süre sonra yanmaya başlayan otomobil için vatandaşlar adeta seferber oldu. Araçlarından maşrapa, damacana, fırça ve yangın tüpleri alan vatandaşlar, aracı söndürmek için yoğun uğraş verdi. Yolu da kesen vatandaşlar grup halinde yürüyen küçük çocukların ise kontrollü şekilde geçmesini sağlarken, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen araç söndürüldü.
Olay, saat 10.30 sıralarında Seyrantepe Sanayi alt geçidi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent’ten Maslak istikametine giden Önder Çelebioğlu’nun idaresindeki 06 AN 0448 plakalı otomobilin motorundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar gelmeye başladı. Dumanların yoğunlaşması üzerine dörtlülerini yakarak aracı yol kenarına park eden sürücü aşağıya indi. Bagajdan yangın tüpünü alan sürücü Çelebioğlu, duman çıkan kısma müdahale etmeye başladı ancak söndüremedi. Dumanların artması üzerine çevredeki vatandaşlar koşarak sürücünün yanına geldi.

Maşrapa, damacana, kova ve fırçalarla müdahale ettiler
Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar araçlarına giderek maşrapa, damacana, kova, fırça ve yangın tüpleri aldı. Kaputun altına deliklerden müdahale etmeye başlayan vatandaşlar önce maşrapayla su döktü. Ardından da yangın tüpleriyle dört bir yandan söndürme çalışmalarına başladı. Ancak bir türlü dinmeyen yangın için vatandaşlar bu kez damacanayla su getirdi. Kovaya döktükleri su ve yangın söndürme tüpüyle aynı anda müdahale eden vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki diğer vatandaşlar ise bir yandan çalışmaları izlerken diğer yandan da cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi.

Yolu kesip, küçük çocukları da kontrollü geçirdiler
Yangına müdahaleler devam ettiği sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların yolu kesmesiyle karşı istikametten hortum uzatarak yanan araca müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın sürdüğü esnada ise kaldırımın birkaç metre ötesinde bekleyen grup halindeki küçük çocuklar, vatandaşların yardımıyla kontrollü bir şekilde üst geçide geçirildi. Dumanlar nedeniyle ise cadde üzerinde göz gözü görmedi.

“Vatandaşlar seferber oldu”
Araç sahibi Önder Çelebioğlu, “Seyir halindeyken arıza verdi. Sonra aracı sağ tarafa çektim ve dörtlüleri yaktım. Duman çıkmaya başladı, sonra da yoğunlaştı. Ben de yangın tüpüyle müdahale ettim, sonrasında arkadaşlar sağ olsun hepsi yardımcı oldu. İtfaiye biraz geç geldi o kadar. Vatandaşlar arasında bir seferberlik oldu, Allah hepsinden razı olsun. Motor kısmı yandı” dedi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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