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(Özel) Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da sıcak hava ve nem bunaltınca vatandaşlar plajlara akın etti.

İstanbul’da sıcak hava ve nem bunaltınca vatandaşlar plajlara akın etti. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu Riva merkez plajı havadan görüntülendi. Beykoz Belediyesi tarafından yapılan engelli parkuru sayesinde engelli vatandaşlar da yanlarındaki refakatçiler eşliğinde denizin keyfini çıkardı.
Beykoz’daki Riva Merkez Plajı, bu yaz mevsiminde yine Beykozlular tarafından en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Sıcak havadan bunalan Beykozluların akın etmesiyle plaj doldu taştı. Denize girerek serinleyen vatandaşlar, aileleriyle ya da arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor. Beykoz Belediyesi tarafından yaz çalışmalarının yapıldığı plaj, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Plaja gelen vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına plaj içi ve çevresinde alt yapı, sert zemin, duvar, tel çit, kaldırım, temizlik, ot temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Denize girmek isteyen vatandaşların daha rahat edebilmeleri için plaja yeni 10 adet bay, 10 adet bayan duş, 7 adet bay, 7 adet bayan soyunma kabini ile 2 adet engelli tuvaleti, 11 adet bayan ve 9 adet erkek tuvaletinin yer aldığı 210 metrekarelik ortak alan kazandırıldı. Ayrıca denizin keyfini çıkarmak isteyen engelli vatandaşları da düşünen Beykoz Belediyesi, yaptığı engelli parkuru ile vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar burada girişten sahile kurulan rampayla akülü ya da tekerlekli araçlarıyla denize ulaşarak, refakatçileri eşliğinde denizin keyfini çıkarabiliyorlar.
Plaja gelen Abdulkadir Yusufoğulları adlı vatandaş, “Güzel buldum, engelli parkuru çok güzel. Soyunma kabinleri, duşa kabinler gayet çok güzel. Teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Plajdaki engelli parkuru hakkında konuşan Fırat Erişkin, “Gayet güzel buldum. Bir tek burada var, başka yerde yok” diye konuştu.
Tıklım tıklım dolan plaj havadan da görüntülendi. Görüntülerde plajdaki kalabalık ve serinlemeye çalışan vatandaşlar görülüyor.

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