(Özel) Şiddetli yağış kaza getirdi, minibüs şarampole uçtu

Bursa’da şiddetli yağış sonucu kayganlaşan yolda virajı alamayan iki araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu.

Kaza, sabah 08.00 sularında Bursa-Yalova yolu Dürdane Rampası’nda meydana geldi. Gece boyu etkili olan şiddetli yağış sonucu kayganlaşan Bursa-Yalova yolunda virajı alamayan 61 SD 034 plakalı lüks otomobil sürücüsü Y.K. ile aynı istikamette seyreden Y.E. yönetimindeki 16 YG 560 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan minibüs sürücüsü Y.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Şarampole uçan minibüsle, maddi hasar oluşan lüks otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



