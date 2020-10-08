(Özel) Sigara izmaritinden çıkan yangına hortumlu ve kovalı müdahale kamerada

Kağıthane’de gece saatlerinde park halindeki kamyonetin kasasında sigara izmariti atılması nedeniyle çıkan yangına, mahalleli evlerinden hortum ve kovalarla müdahale etti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde park halindeki kamyonetin kasasında sigara izmariti atılması nedeniyle yangın çıktı. Kasadan dumanların yükseldiği gören mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada kamyonetin yakındaki binada yaşayan vatandaşlar, yangına müdahale etmeye başladı.

Hortum ve kovalarla müdahale ettiler

Binanın ikinci katında yaşayan bir genç, evinden uzattığı hortumla dakikalarca kamyonetin kasasındaki yangına müdahale etti. Giriş katta oturan vatandaşlar ise kovalarla yangına su dökerek söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kısa sürekli panik yaşanırken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

