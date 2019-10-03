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(Özel) Sigarayı bırakana ödül, bırakamayana ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 08:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Balya ilçesinde 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Belediye Başkanı Orhan Gaga, personele yönelik sigarayı bırakma kampanyası düzenliyor.

(Özel) Sigarayı bırakana ödül, bırakamayana ceza

Balıkesir’in Balya ilçesinde 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Belediye Başkanı Orhan Gaga, personele yönelik sigarayı bırakma kampanyası düzenliyor. Milat olarak 2020 yılının ilk gününü sigarayı bırakma günü ilan eden Gaga, sigarayı bırakan personele ödül, söz verip de bırakamayan personele ise ceza uygulayacağını açıkladı.
Balya Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Orhan Gaga’nın 2020 yılının ilk günü başlatacağı sigarayı bırakma kampanyasına destek olacaklarını ve başkanın söz verdiği ödülü kazanacaklarını belirttiler. Balya Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Necla Köşger ve Yazı İşleri Şefi Yüksel Özkan, Belediye Başkanı Orhan Gaga’nın ödülüne talip olduklarını açıkladı. Hayatı boyunca hiç sigara içmediğini söyleyen Başkan Gaga, sigarayı bırakanlara ödül olarak, bırakamayanlara uygulayacağı para cezasından ödül vereceğini belirtti.

Gaga: "2020’nin birinci günü sigarayı bırakma kampanyası başlıyor"
Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga sigarayı bırakma kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz göreve geldiğimizde personelle kaynaşma adına, personeli daha verimli çalıştırma adına uyumlu çalışma adına bir takım projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda göreve geleli 4,5-5 ay oldu. Geçmiş dönemlerde olmayan uyum, şu anda personelimizde var. Bunu ben gönülden hissediyorum, bunu gözümle görüyorum. Daha önceki dönemlerde göreve gelirken ayağı geri giden personelin olduğunu bana kendileri söylüyorlardı. Şu anda ise ben bu yönetimle birlikte belediyeye koşa koşa çalışmaya geliyorum diyen arkadaşlarımız var. Balya Belediyesi olarak bir uygulama başlatıyoruz. Belediye olarak sigara bırakma kampanyası başlattık. Bizim belediyemizin çalışanlarının birçoğu sigara kullanıyor. Dedim ki ’arkadaşlar 2020’ye kadar sigara içmeye devam edin, 2020’nin birinci gününden itibaren sigarayı bırakma kampanyası başlatacağız ve bu kampanyaya katılan arkadaşlara ödül vereceğiz. Ancak bu kampanyaya katılıp sigarayı bırakamayanlara ceza, bırakanlara ödül vereceğiz’ dedik. Arkadaşlar da bunu kabul etti, 2020’de inşallah belediyemizde sigara bırakma kampanyası başlatacağız. Bırakanlara ödül, bırakamayanlara ceza vereceğiz. Ödül ve ceza konusunda arkadaşların fikri önemli. Ben bazen onlara ‘para cezası vereceğiz’ diye takılıyorum. Onlar kabul ediyor. Belki bırakamayanlardan onun parasını alacağız, birlikte bir piknik yapabiliriz. Ödülü de bu olabilir mesela” diye konuştu.

Personel sigarayı bırakacak
Balya Belediyesi Yazı İşleri Şefi Yüksel Özkan ise Başkan Gaga’nın vereceği ödüle talip olduğunu belirterek, “Belediye Başkanımız Sayın Orhan Gaga’nın başlatmış olduğu sigara bırakma kampanyasına ben de katılıyorum. Başkanımızın taahhüt etmiş olduğu ödülü alacağım. 2020’ye de sigarayı bırakmış olarak başlayacağım. Belediye başkanımız sigarayı bırakacak personele maaş ikramiyesi taahhüt etti. Bu taahhüdü inşallah sigarayı bırakarak ve sağlığıma kavuşarak katkıda bulunacağım” dedi.
Balya Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Necla Köşger de sigarayı bırakma kampanyasına katılım göstereceğini belirterek, “Belediye başkanımızın 2020 yılı için başlatmış olduğu sigarayı bırakma kampanyasına katılacağım. Bu süre zarfında da kendimi hazırlamak için uğraşacağıma inanıyorum. Bu konuda gerekli olan ödülü de alacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

(Özel) Sigarayı bırakana ödül, bırakamayana ceza

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