(Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz bıraktı

Eskişehir’de, parkta yavruları ile duran bir köpekten korktuğu için rahatsız olan ve alınması için belediye ekiplerinden yardım isteyen bir vatandaş, 5 yavru köpeğin annesiz kalmasına sebep oldu.

Ömür mahallesinde bulunan bir parktaki sokak köpeği, 5 yavrusu ile birlikte Odunpazarı Belediyesi tarafından konulan köpek kulübesi çevresinde yaşıyordu. Bu durumdan şikâyetçi olan bir vatandaş ise belediye yetkililerini arayarak, köpeklerin alınmasını talep etti. Bunun üzerine gelen ekipler, anneyi yakalayamayınca iğne atmak istedi. İğneden korkan anne yavrularını bırakarak kaçtı. Üç gündür anneyi arayan hayvanseverler, yavrulara kendi imkânları ile bakıyor. Yavruların bir tanesi hayvan sever tarafından sahiplenirken, diğer 4’ü hala parkta yaşıyor.

Yavrulara bir erkek köpek sahip çıktı

Yavruların parkta en büyük koruyucusu ise bir erkek köpek oldu. Aynı parkta yaşayan köpek, yavrulara anneleri gittikten sonra adeta sahip çıkıyor. Yanından ayırmadığı yavrularla zaman zaman da oyun oynayan köpek, belediye tarafından bırakılan yuvayı da onlarla paylaşıyor.