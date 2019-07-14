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(Özel) Silah kaçakçılığından yargılanan polislere tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bursa’da silah kaçakçılığı suçuna karışan ve aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 6 kişinin yargılanmasına başlandı.Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf polislerin de bulunduğu 23 şüphelinin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçuna karıştıkları, 2 şüphelinin Otosansit sitesinde işyeri kiralayarak imalathaneye çevirdikleri ve burada kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya 1500-2000 TL ye sattıkları tespit edildi.

(Özel) Silah kaçakçılığından yargılanan polislere tahliye

Bursa’da silah kaçakçılığı suçuna karışan ve aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 6 kişinin yargılanmasına başlandı.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında emekli ve muvazzaf polislerin de bulunduğu 23 şüphelinin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti suçuna karıştıkları, 2 şüphelinin Otosansit sitesinde işyeri kiralayarak imalathaneye çevirdikleri ve burada kuru sıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya 1500-2000 TL ye sattıkları tespit edildi. Ekipler söz konusu çeteye operasyon düzenleyerek 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silah kaçakçılığı ve ticareti” suçundan 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan 6 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan emekli polis memuru G.D. hazırlanan iddianamede üzerine atılı suçları kabul ederek, “Ben emekli özel harekatçıyım. Emekli olduktan sonra söz konusu suçları işledim. Pişmanım, ama ihtiyacım vardı. Daha önce silah sattım. Suçu işledim, suç olduğunu bildiğim halde işledim, ama pişmanım” dedi.
Halen görevde olan diğer polis sanık N.D. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben emekli polis memuru G.D. ile arkadaştım. Silah satmıyordum. Otosansit’te kiraladığım bir iş yerim vardı. Burada iddia edildiği gibi kurusıkı silahların namlusunu açmak için kullanılan herhangi bir torna makinesi yoktur. Polis memuru G.D. arada bir yanıma uğrardı, ama burada silah namlusu açmadı. Dediğim gibi ben silah satmadım, maddî olarak da buna ihtiyacım yoktur” dedi.
Mahkeme heyeti sanıkların hepsini dinledikten sonra ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken, polis memurlarını ise adlî kontrol şartıyla serbest bıraktı. Duruşma eksik evrakların giderilmesi için ertelendi.

(Özel) Silah kaçakçılığından yargılanan polislere tahliye

(Özel) Silah kaçakçılığından yargılanan polislere tahliye

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