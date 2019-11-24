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(Özel) Silah temizlerken kızını vurdu, "Yorgun mermi kurbanı" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 21:13 | Son Güncelleme

Avcılar’da iddiaya göre, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi.

Avcılar’da iddiaya göre, ruhsatsız silahını temizlediği sırada yanlışlıkla kızını vuran baba, polislere kızının yorgun mermi kurbanı olduğunu söyledi. Gerçeği ortaya çıkartan polis ekipleri, babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olay, dün 13.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-738. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, silahını temizleyen baba, 3 yaşındaki Evin B.K.’yi karnından vurarak yaraladı. Olay sonrası kızını kucağına alan baba Fetih K., Avcılar’da özel bir tıp merkezine götürdü. Minik Evin’in ilk müdahalesinin ardından sağlık merkezi çalışanları olayı polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine tıp merkezine gelen polis ekipleri baba Fetih K.’ye olayın nasıl geliştiğini sordu. Fetih K. kızıyla markete giderken nereden geldiği belli olmayan ‘Yorgun mermi’ kurbanı olduğunu ifade etti. Telefonda ise baba, annesiyle balkonda bulunduğu sırada düğün konvoyundan ateş edilmesi sonucu olduğunu söyledi. Polis ekipleri babanın verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği‘ne bağlı ekipler babanın ifadesi doğrultusunda olayın gerçekleştiği bölgede çalışmalarını sürdürdü.
Polis ekipleri sokakta herhangi bir kan izine rastlamadı. Bunun üzerine babayı gözaltına alan polis ekipleri, büyük bir şok ile karşılaştı. Evde silahını temizleyen babanın silahı yanlışlıkla ateş alarak minik Evin’i karnından yaraladığını itiraf etti. Baba gözaltına alınırken, hayati tehlikesi devam eden 3 yaşındaki çocuğun tedavisinin Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

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