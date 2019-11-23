HABER

(Özel) Silahın tarihi bu müzede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:32 | Son Güncelleme

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13.

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası bünyesinde kurulan "Silah Müzesi" 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen tüm silahları bünyesinde bulunduruyor. Türk milletinin koruma kültürüne sahip olduğunu kanıtlayan müze, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor.
Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası bünyesinde kurulan ve 15 Temmuz 1990 tarihinde ziyarete açılan MKE Silah Müzesi, değer biçilemeyecek tarihi varlıkları depolardan çıkarıp, millet olarak koruma kültürüne sahip olunduğunu kanıtlarken, gelecek nesillere atalarının gelenek, görenek, sanat ve düşüncelerini aktarıyor. 13. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa ülkelerine ait silahlar; savaş sırasında doğabilecek çelik malzeme sıkıntısı durumunda çelik fabrikalarında eritilerek namlu çeliği haline getirilirdi.
"Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor"
İstanbul Tophane’de bulunan silah fabrikası ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinden ve askeri fabrikalardan toplanarak incelenen silahlar, teknik ve tarihi özellikleri tespit edildikten sonra müze haline getirildi. Silahlar, Kırıkkale’de bulunan Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası’nın büyük salonunda 13. yüzyıldan günümüze kadar kronolojik sırayla teşhir ediliyor. Eserlerden 299 tanesi halen müzede sergileniyor.
Müzede bulunan detaylardan bir tanesi de, Kayseri 1. Komando Tugay’ında görev yapan ve 27 Ocak 2018 tarihinde Afrin’de gerçekleştirilen Zeytindalı Harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın şehit olduğu esnada elinde bulunan silahın parçalanmış halinin müzede sergileniyor olması.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturduEski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında anıldıŞehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.