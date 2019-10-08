HABER

(Özel) Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Şile’de yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Natalia isimli kargo gemisi kaderine terk edildi.

Şile’de yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Natalia isimli kargo gemisi kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla denize batan geminin çürümeye başladığı da görüldü. Kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi.
Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018 tarihinde, Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki ‘Natalia’ isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Gemide görevli 16 mürettebat ise kurtarılmıştı.
Yaklaşık 10 ay önce karaya oturan gemi denizde kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla sular altına batan geminin çürümeye başladığı da gözlendi. Ayrıca gemiden sökülen bazı parçaların, kamaranın bir kısmına yığıldığı görüldü.
Denizde kaderine terk edilerek çürüyen geminin son hali drone ile görüntülendi.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
(Özel) İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti(Özel) İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti
TEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralıTEM’de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.