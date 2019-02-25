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(Özel) Şile yolundaki feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Şile yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri, bir adama çarparken şahıs havada savruldu.

Şile yolunda 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri, bir adama çarparken şahıs havada savruldu. Olay yerinden hayatını kaybeden adamın metrelerce savrularak yere düştüğü o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 2 aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetlerini kaybederek birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol üzerindeki bir büfeye girerek durabilirken, araçlardan diğeri ise o esnada yolda olan Sönmez Aladağ’a çarptı. Aladağ, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken daha sonra da yerde sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipler sevk edildi. Aracın çarptığı Sönmez Aladağ olay yerinde yaşamını yitirirken kaza yapan 2 araçtaki 3 yaralı da tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Aladağ’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Yaşanan kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışan araçlar yoldaki bir kişiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle adam havada savrulurken daha sonra da yerde sürükleniyor.

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