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(Özel) Şile’de feci kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Şile, Üvezli köyü mevki’inde takla atan araç içerisinde bulunan 4’ü çocuk, biri bebek 8 kişi yaralandı.

Şile, Üvezli köyü mevki’inde takla atan araç içerisinde bulunan 4’ü çocuk, biri bebek 8 kişi yaralandı. Kazayı gören yaralıların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza Üvezli köyü mevki’i Çekmeköy istikametinde meydana geldi. T. T’nin kullandığı 34 DR 4231 plakalı otomobil yağışın da etkisiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza yapan aracı gören vatandaşlar 156’yı arayarak jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Biri bebek, biri hamile 8 yaralı
Takla atan aracın içerisinde bulunan şoför T. T. , Z. T., hamile M. T., çocuklardan E. T., Z. T., R. T., Y. T ve bir buçuk yaşındaki S. T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı. Takla atan otomobil çekici ile götürülürken kazada yaralanan 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı gören M. T. “Yağmur yeni yağmıştı. 60- 70 kilometre hızla geliyorduk. O anda burada yol kaygandı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arabada 7 kişi vardı “dedi.
7 kilometre arada ikinci kaza
8 kişinin yaralandığı feci kazadan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ise bir beton mikseri yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 34 UT 1116 plakalı beton mikserinin şoförünü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan şoför hastaneye kaldırıldı.

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