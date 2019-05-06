HABER

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Şili’de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan okul Türkçe öğretmeni arıyor.

Şili’de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan okul Türkçe öğretmeni arıyor. Duvarları ay yıldız ile süslü olan okulun müdürü Javier Vega, "Öğrencilerimizin azami seviyede Türkçe öğrenmesini, Türkiye tarihini ve Türk kültürünü bilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.
Şili’de Türkiye’den 16 bin 346 kilometre uzaklıkta Mustafa Kemal Atatürk isimli okulda Türkiye sevgisi aşılanıyor. Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları olan okulun müdürü Javier Vega, göğsünde Türk bayrağı taşıyan öğrencilerinin Türkçe öğretmeni olmamasından yakınıyor. Kendi çabalarıyla Atatürk Müzesi kuran Müdür Vega, Türk kültürünün Şili’de tanınmasını hedefliyor.

Türkiye tarafından yenilendi
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkent Santiago’yu ziyaret ettiği sırada yenilenmesi için talimat verdiği okulda 2018 yılında pek çok düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler sayesinde başkentin fakir mahallelerinden birisinde olmasına rağmen, lüks bir okul haline gelerek bölgenin gözde okullarından oldu. Okulda bulunan Atatürk Müzesi’nin kurulmasına Şili’de yaşayan Türkler de kendilerince katkı verdi.

Türk öğretmen eksiği var
Her öğrencisinin göğsünde Türk bayrağını taşıdığı, yaklaşık 300’e yakın çocuğun eğitim gördüğü okulun bazı eksikleri ise dikkat çekiyor. Bunlardan belki de en önemlisi okulda Türkçe dersinin olmaması. Okul Müdürü Vega, Türk kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini öğrencilere ulaştıracak herhangi bir öğretmeninin ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu durumun mahiyetine dikkat çeken Vega, daha önce Türkçe dersi veren öğretmenlerinin bulunduğunu ama bir süredir Türkçe dersi verecek öğretmen talep etmelerine rağmen Türk Büyükelçiliğinin ellerinde öğretmen olmadığı için destek veremediğini anlattı.

3 yıldır Türkçe öğretilmiyor
Vega öğretmen eksiği için, “Okulumuzun Türk Büyükelçiliğiyle olan ilişkisinden çok memnunuz. Öğrencilerimize yardım edebilecek ve 3 yıl önce bıraktığımız Türkçe dil dersini yeniden öğretebilecek bir öğretmene ya da mentöre ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin en azından azami seviyede Türkçe öğrenmesini, Türkiye tarihini ve Türk kültürünü bilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Öğrenciler Türk kültürünü istiyor
Öğrencilerinin büyükelçiliğe ve Şili’de yaşayan Türklere bu okul için yaptıklarından dolayı minnettar olduklarını söyleyen Vega, "Ancak onları daha fazla yanlarında görmek istiyorlar. Yakın olmak, Türk yemekleri tatmak, Türk dans kültürünü, yaşam biçimini, Türkiye’yle ilgili çok daha fazla şey öğrenmek istiyorlar. Ama en önemlisi Türk dilinin öğretilmesinde bize eşlik edilmesi önemli" ifadelerini kullandı. Vega, kurulan Atatürk Müzesi için, “Bizim için çok önemli olan bir müzemiz var. Çünkü bu okul ismini Mustafa Kemal Atatürk’ten aldı. Öğrencilerin, ebeveynlerinin onun hikayesini, hayatını ve kim olduğunu bilmeleri önemli. Türkiye’nin cumhuriyet olmasına, halkın demokratik şekilde yaşamasına ve sadece ülkesine değil tüm insanlığa katkıda bulundu" diye konuştu.

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor

(Özel) Şili’deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

İmar yolsuzluğundan aranıyordu, havalimanında yakalandı

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.