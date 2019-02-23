HABER

(ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri’de bir çiftlikte halatla boynundan bağlanan ve haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu.

(ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu

İstanbul Silivri’de bir çiftlikte halatla boynundan bağlanan ve haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu. Ölüme terk edilen köpek tedavi altına alındı.
Merkezi İstanbul’da bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), bir çiftlikte halatla boynundan bağlanmış olan ve haftalardır aç ve susuz bırakılan bir köpek olduğu ihbarı aldı. Silivri’de bir çiftliğin bahçesinde demir kapıya halatla bağlı olduğu bildirilen köpeğin açlıktan ölmek üzere olduğu ihbarını değerlendiren ekipler bölgeye hareket etti. Etrafı çevrili çiftlik bahçesinde önünde mama ve su kabı bulunmayan köpekle karşılaşan dernek görevlileri çevrede yaşayan mahalle sakinleriyle görüştü.

Açlıktan ölmek üzere olan köpek koruma altına alındı
Mahalle sakinlerinin, mülk sahibinin haftada bir çiftliğe geldiğini, köpeğin bakımsız ve aç olduğunu, kendilerinin zaman zaman yemek ve su verdiklerini belirtmeleri üzerine Silivri Kaymakamlığı ile temasa geçildi. El koyma ve koruma altına alma talepli olarak Silivri Kaymakamlığına yazılı başvuru yapılması üzerine Kaymakamlık harekete geçti. Konuyla ilgili Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Süreç devam ederken çiftlik sahibine ulaşan dernek yönetimi, uzun süren görüşmelerin ardından çiftlik sahibini ikna ederek köpeği koruma altına aldı.

Talihsiz köpek tedavi altında
Dernek hukukçularının da girişimiyle uzlaşı sağlanması üzerine çiftlik sahibi T.K, muvafakatname imzalayarak köpeğin tüm sahiplik haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan ederek köpeğe ait sahiplik haklarını Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine devretti. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden Buket Neşe Kalpakçı ve Dernek Başkanı Erman Paçalı köpeğin bulunduğu çiftliğe giderek köpeği teslim aldı. Çiftlikte ilk muayenesi Veteriner Hekim Buket Neşe Kalpakçı tarafından yapılan hasta köpek, Silivri’de özel bir klinikte tedavi altına alındı. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeğin aşırı zayıf olduğunu, uzun süre aç ve susuz bırakıldığını öğrendiklerini, tedavisi tamamlandıktan sonra da güvenilir bir aileye yeniden sahiplendirileceğini belirtti.

(ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu

(ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu

(ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu

(ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç bırakılan köpek ölmek üzereyken bulundu

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
İstanbul'da kar yağışı başladıİstanbul'da kar yağışı başladı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner: ’ 31 Mart bir tarihtir, bir milattır’Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner: ’ 31 Mart bir tarihtir, bir milattır’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gece kulübünde silahlı kavga!

Gece kulübünde silahlı kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.