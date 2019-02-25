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(Özel) Silivri’de ölüme terk edilen köpek, artık sıcak yuvasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

Silivri’de sahibi tarafından halatla bağlanarak 15 gün aç bırakılan köpek, sıcak bir yuvaya kavuştu.Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği tarafından bulunan köpek, tedavisinin ardından Mustafa Korucu isimli hayvansevere teslim edildi.Silivri’de bir çiftlikte halatla boynundan bağlanan ve haftalarca aç ve susuz bırakılan köpek ölmek üzereyken Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından kurtarılmıştı.

Silivri’de sahibi tarafından halatla bağlanarak 15 gün aç bırakılan köpek, sıcak bir yuvaya kavuştu.Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği tarafından bulunan köpek, tedavisinin ardından Mustafa Korucu isimli hayvansevere teslim edildi.
Silivri’de bir çiftlikte halatla boynundan bağlanan ve haftalarca aç ve susuz bırakılan köpek ölmek üzereyken Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından kurtarılmıştı. İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haber üzerine HAYKURDER ile iletişime geçen Mustafa Korucu isimli şahıs, köpeği sahiplenmek istedi.
Dernek yönetim kurulu üyesi Veteriner hekim Buket Neşe Kalpakçı tarafından tedavisi yapılan köpek, Gümüşyaka Mahallesinde bulunan yeni evine araçla götürülerek hayvansever Mustafa Korucu’ya teslim edildi.

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