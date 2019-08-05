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(Özel) Silivri’de sürüye dalan otomobil hayvanları telef etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Silivri’nin Çayırdere Mahallesinde kontrolden çıkan otomobil sürünün içine daldı.

Silivri’nin Çayırdere Mahallesinde kontrolden çıkan otomobil sürünün içine daldı. Otomobilin çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Olay, Silivri’nin Çayırdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ü. yönetimindeki otomobil, çobanı tarafından ahırlarına gitmek için yol kenarından giden 60 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçükbaş hayvanlardan 6 tanesi telef olurken yaralı olan 2 hayvan olay yerinde kesildi. 1 hayvan da yaralı olarak ormanlık alana kaçtı. Yaralı olan bir koyuna ise olay yerine gelen Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı ve dernek veterineri müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Jandarma ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan Paçalı, "Karnındaki yavrularıyla şoka girmiş bir anne adayı küçükbaş bir hayvan, bizim için kazanın muhatabı olan her candan daha değersiz değil. Yaşadığı acı ve hissettiği korku daha az önemli değil. İlçe Tarım Müdürümüz Veteriner Hekim Nuri Ertuğrul ile iletişime geçerek kendilerinin de yönlendirmeleri ile elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret ettik. Umarız korkusunu biraz dindirebilmişizdir" dedi.

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