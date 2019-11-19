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(Özel) Simidi 75 kuruşa indirdiler, hedef 200 bin

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir simit fırını, kuruluşunun 10.

Zonguldak’ta bir simit fırını, kuruluşunun 10. yıl dönümünde simidi 75 kuruş yaptı. Fiyatı duyan vatandaşlar simide akın etti. Bir ay boyunca sürecek olan kampanyada 75 kuruştan 200 bin simit satılması hedefleniyor.
Kent merkezinde 10 yıl önce simit fırını açan Aşkın Sefer Demirci, kuruluşlarının 10. yılına özel bir kampanyaya imza attı. Türkiye’de en ucuz ve en sevilen yiyeceklerin başında gelen simit, 75 kuruştan satıldı. Tarifeye göre 1.25 liradan satılan simit, işletmecinin ’halkımız bizi sahiplendi, biz de bütün şehir yesin diye 75 kuruştan kampanya yaptık’ demesiyle adeta büyük ilgi gördü. Ekmeğin 1.5 liradan satıldığı kentte simidin 75 kuruştan satıldığını duyan vatandaşlar Berrak Simit Fırınına koştu.
Vatandaşlar simit almak için zaman zaman kuyruk oluşturdu. Fiyatın 75 kuruşa indiğinden habersiz olanlar ise şaşkınlık yaşadı.

’Susamlı kebap’, sokağın en sevilen yiyeceği
Halk arasında ’susamlı kebap’ olarak da bilinen simit, büyük küçük 7’den 70’e herkes tarafından beğenilerek tüketiliyor. Susam ve pekmezin de ilave edilmesiyle pişirilen simit; Oxford İngilizce Sözlük’e de girmesiyle biliniyor. 4 günde 30 bine yakın simit sattıklarını belirten Berrak Simit Fırını işletmecisi Aşkın Sefer Demirci, "Bizi buralara getiren müşterilerimize teşekkür etmek amacıyla simidi 75 kuruş yaptık. Kampanyanın 4. günündeyiz. İlgi yoğun. Bir ay boyunca devam edecek bu kampanyada Zonguldak’ta simit yemeyen kimse kalmayacak diyoruz. Ekmeğin 1.5 TL olduğu yerde simit 75 kuruşa bedava. Müşteriler genelde ekmek alacağıma simit alayım, simit yiyelim diyorlar. Susamı bol. Kahvaltıda, yemeğin yanında sabah, öğlen, akşam her zaman yiyebileceğimiz ürün. 4 günde yaklaşık 30 bin simit sattık. Amacımız bütün Zonguldak’a simit yedirmek. Zonguldak merkez nüfusu 100 binin üzerinde. Bizim hedefimiz ise 250 bin simit satmak. Kampanyamız 1 ay sürecek bu kampanyayı rekabet olsun diye değil 10’uncu yılımıza özel yaptık. Herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Fırından alışveriş yapan vatandaşlar kampanyadan memnun olduklarını belirterek bu tür kampanyaların sıklıkla olması gerektiğini ifade ettiler.

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