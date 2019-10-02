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(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’da evinin 10 kilometre uzaklığında bulunan bir dönerciden yiyecek sipariş eden bir kişi adresine yemek getirilemeyeceğini öğrenince eline aldığı balta ile önce dükkânın camlarını kırdı, işyerindeki elemanları döverek kaçtı.

Bursa’da evinin 10 kilometre uzaklığında bulunan bir dönerciden yiyecek sipariş eden bir kişi adresine yemek getirilemeyeceğini öğrenince eline aldığı balta ile önce dükkânın camlarını kırdı, işyerindeki elemanları döverek kaçtı. İşyerinin basılması camların baltayla kırılması güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.
Olay şehir merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gözlüklü Levent lakaplı bir kişi evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan bir dönerciden yarım ekmek döner istedi. Dükkanda çalışan personel mesafenin çok olduğunu belirterek, oraya sipariş gönderemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şüpheli eline aldığı balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını daha sonra dükkanda çalışan elemanları darp etmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dükkanın camlarını kıran ve elemanları dövüp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Saldırı anı kamerada
"Evine sipariş gelmedi" diye eline balta alıp dönerciye saldıran şüpheli önce dükkanın camlarını daha sonra elemanları dövdü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin elinde balta ile geldiği önce dışarıda bulunan camların tamamını balta ile kırdığını daha sonra içeriye girerek telefon başında sipariş alan elemanı tekme tokat dövdü.

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar

(Özel) Sipariş cinneti...Bursa’da işyerini baltayla basıp camlarını işte böyle kırdılar
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