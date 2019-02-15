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(Özel) Sipariş vermeye giren kurye takla atarak geri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir iş yerine sipariş götüren motosikletli kurye, geri manevra yaparak çıkmaya çalışınca dengesini kaybederek yere düştü.

(Özel) Sipariş vermeye giren kurye takla atarak geri çıktı

Eyüpsultan’da bir iş yerine sipariş götüren motosikletli kurye, geri manevra yaparak çıkmaya çalışınca dengesini kaybederek yere düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında motosikletli kurye, bir iş yerine sipariş götürdü. Kısa bir süre sonra motosiklet tamircisi ve iş yeri sahibi olan Ufuk Işık’a siparişi teslim eden kurye ardından motosikletine binerek iş yerinden çıkmak istedi. Ancak motosiklet ile geri manevra yaparak dışarıya çıkmak isteyen kurye, dengesini kaybedince bir anda kendini yerde buldu. Yaşadığı kaza karşısında şaşkınlık geçiren kurye ardından ayağa kalktı. Kuryenin geçirdiği ilginç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Sipariş vermeye giren kurye takla atarak geri çıktı

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