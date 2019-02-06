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(ÖZEL) Şirinevler’de otobüs durağı trafiği havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Şirinevler yan yolda otobüse binmek için yola doğru taşan vatandaşlar, trafiğin tıkanmasına neden oluyor.

Şirinevler yan yolda otobüse binmek için yola doğru taşan vatandaşlar, trafiğin tıkanmasına neden oluyor. Havadan çekilen görüntülerde otobüs durağına yanaşamayan otobüslerin çoğu zaman yol ortasında yolcu indirip bindirmek zorunda kaldığı gözüküyor.
Bahçelievler Şirinevler’de otobüse binmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik havadan görüntülendi. Durağa yanaşması gereken otobüse izin vermeyen vatandaşlar, otobüs durağı yerine yola çıkarak otobüsü beklediler. Otobüs şoförleri durağına girmeye çalışsa da yoğun kalabalıktan dolayı imkan bulamadı. Bazı otobüs şoförleri ise durumu fırsat bilip yolun ortasında yolcularını indirip bindirdi. Havadan çekilen görüntülerde insan kalabalığının yola doğru taşmasıyla araçların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi. Çekilen görüntülerde otobüs şoförlerinin yolun sıkışmasına neden olacak şekilde yolda durup yolcu indirdikleri gözüküyor. Vatandaşlar ise yolda duran otobüse binebilmek için daha fazla yola doğru çıkıyor. Böylece Şirinevler yan yolda iş giriş ve çıkış saatlerinde trafik tamamen kilitleniyor. Yol üzerinde otobüse binmek zorunda kaldıkları için duruma tepki gösteren vatandaşlar sorunun çözülmesini istiyor.
Vatandaşların otobüs duraklarının dışına çıkmasıyla ilgili sorunu çözülmesini istediğini belirten Ali Acal, "Otobüs duraklarını yol üzerinde değil de biraz daha içeri alsalar, hem gelen araç trafiğini tıkamazlar hem de bu insan yoğunluğu olmaz. İnsanlar da rahatça otobüse binebilir” ifadelerini kullandı.

“Birkaç kez araba çarpacak gibi oldu”
Otobüslerin durağa yanaşamayarak yol üzerinde yolcu indirip bindirdiğinden dolayı şikayetçi olduğunu dile getiren Şeyda Sevdekaya, "Otobüse binmekte sorun oluyor. Yol üstüne otobüse bindiğim için birkaç kez araba çarpacak gibi oldu. Bazen otobüs yaklaşırken ayağımı ezecek gibi oluyor, insanlarda sürekli bir telaş oluyor. Birkaç kez durakta oturarak bekleyeyim dediğimde otobüse binemeyerek kaçırdım” dedi.

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