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(Özel) ‘Sisi’ye zorlama hapsi yok

10.03.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Sanatçı Yeşim Salkım, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 gün hapis yatan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakkında tekrar zorlama hapsi talebinde bulundu.

Sanatçı Yeşim Salkım, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 gün hapis yatan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakkında tekrar zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek, talebi reddetti.
Sanatçı Yeşim Salkım, geçtiğimiz aylarda ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakkında aldırdığı tedbir kararının ihlali gerekçesiyle zorlama hapsi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, koruma kararı olmasına karşın Salkım hakkında paylaşımlarına devam ettiği iddia edilen ‘Sisi’nin 4 gün boyunca zorlama hapsine çarptırılmasına karar vermişti. Kararın ardından polisler eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı’na gelen ‘Sisi’, işlemlerinin tamamlanmasının ardından zorlama hapsini yatmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Hapis talebi reddedildi
‘Sisi’nin sosyal medyadan hakaret etmeye devam ettiğini iddia eden Salkım, zorlama hapsi talebiyle yeniden İstanbul Aile Mahkemesine başvurdu. Zorlama hapsi talebini değerlendiren mahkeme, ‘Sisi’nin paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek başvuruyu reddetti.
Paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı vurgulandı
Mahkemenin kararında, “Seyhan Soylu, doğrudan Yeşim Salkım’ın ismini zikredecek sözler sarf edecek bir paylaşımda bulunmamıştır. Yeşim Salkım’ın ülke çapında tanınmış bir şarkıcı olması ve eserlerinin birçok mecrada dinlenmesi veya kullanılması hayatın olağan akışına uygundur. Bu nedenle Seyhan Soylu’nun Yeşim Salkım’ın müziklerini kullanarak sosyal medyada paylaşımlar yapmasının, paylaşıma konu içeriklerin arka fonda çalınan müzik sahibine ait olduğu ispata elverişli değildir. Kaldı ki Yeşim Salkım, bunun aksini ispata elverişli başkaca bir delil de sunmamıştır. Tüm bu nedenlerle Seyhan Soylu’nun bu eyleminin ifade özgürlüğünün sınırını aşacak nitelikte olmadığı ve önleyici tedbir kararının ihlalinin bulunmadığı gerekçesiyle Yeşim Salkım’ın bu talebinin reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Salkım, talebinin reddedilmesinin ardından bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz etti. Talebi değerlendiren üst mahkeme, itirazın reddine hükmetti.

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