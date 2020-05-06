HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. (ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni; “Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle”

(ÖZEL) Şişli sokaklarında müzik şöleni; “Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle”

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Şişli'de sokak sokak dolaşarak evde kalan vatandaşlara müzik şöleni yaşatan müzisyenler, şarkılarda kullandığı “Evde kal” ve “Korona sana güle güle” sözleri dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını etkisini sürdürürken vatandaşların çoğu kurallara uyarak evlerinde kalmaya devam ediyor. Salgından önce insanların sesleriyle yankılanan sokaklar şimdilerde sessizliğini koruyor. Vatandaşlar kurallara uyarak evlerinde kalmaya devam ederken dün akşam saatlerinde sokaklardaki sessizliği bir grup müzisyenin şarkıları bozdu. Ellerine klarnetlerini, kemanlarını, darbukalarını alan 4 kişilik bir grup Şişli Nişantaşı sokaklarında seslendirdikleri şarkılarla vatandaşları mest etti. Semti sokak sokak dolaşan müzisyenler bir an olsun durmadan hem çaldı hem de söyledi. Yaklaşık iki aydır evlerinden çıkmayan vatandaşlar da merakla pencerelerine koşarak dışarı baktıklarında bütün mahalleye müzik ziyafeti yaşatan bu dört kişiyle karşılaştı. Vatandaşlar, müzisyenlerin şarkılarını büyük bir hayranlıkla izledi. Kimileri şarkılara eşlik ederken kimileri de cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

“Yar saçların lüle lüle, Korona sana güle güle”

Salgının devam ettiği günlerde vatandaşlara moral vermek için sokaklarda müzik yapan grup, “Yar saçların lüle lüle, korona sana güle güle” sözleriyle vatandaşları güldürdü. Daha sonra Müslüm Gürses’in “Hangimiz sevmedik” parçasını seslendiren grup, şarkıya “Evde kal” sloganını da ekleyerek vatandaşlara şu günlerde evde kalmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Pencerelerinden bu müzik şölenini büyük bir hayranlıkla dinleyen vatandaşlar, müzisyenleri alkışlayarak “Helal olsun sizlere” dedi. Grubun kemancısı ise “Efendim koronasız günlerimiz olsun, hayırlı Ramazanlarımız olsun. Tüm ülke olarak, bütün Müslüman alemi olarak.. Hayırlı akşamlarınız olsun, moraliniz hep yüksek olsun” diyerek kendilerini alkışlayanları selamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş Ovası'nda hayran bırakan manzara!

Sadece 20 gün sürüyor!

Yasağı ihlal eden gençten polisten böyle kaçtı!

Polislere yakalanan gençler böyle kaçtı

Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...

Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...

İlk kez görüntülenmişti! Balık baykuşu avcı kurbanı oldu

Geçen hafta ilk kez görüntülenmişti! Avcı kurbanı oldu

Kahreden görüntü! Zavallı köpeğe kesici aletle işkence yapmışlar

Kahreden görüntü! Kesici aletle işkence yapmışlar

İstanbul'un en ünlü caddesinde 'pes' dedirten manzara!

İstanbul'un en ünlü caddesinde 'pes' dedirten manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.