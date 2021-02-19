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(Özel) Şişli’de esnaf genç kadının telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

19.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Şişli Kurtuluş’ta genç bir kadının cep telefonunu sokak arasında kapkaç yapan yabancı uyruklu şahsa bir esnaf önce tekme attı ardından da kovaladı.

Şişli Kurtuluş’ta genç bir kadının cep telefonunu sokak arasında kapkaç yapan yabancı uyruklu şahsa bir esnaf önce tekme attı ardından da kovaladı. Koşarak apart bir otele sığınan kapkaççı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansırken esnaf İhsan Yıldız, “Bir bayanın çığlık sesi geldi. Şahıs ta kızın telefonunu çalarak buradan koştu. Tekme attım ama düşmedi” dedi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kurtuluş’ta önceki gün saat 19.45 sıralarında yaşanan yılın ilk kapkaç olaylarından birinin zanlısı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerinden çıkan İ.H. isimli genç bir kız, evinin olduğu sokağa girdi. Kadın tam evine gireceği esnada arkasından yaklaşan bir şahıs, cep telefonunu kapkaç yaptı.

Önce tekme attı ardından kovaladı
Kadının çığlık atması üzerine kaçmaya başlayan şahsa, sokakta olan esnaf İhsan Yıldız tekme attı. Ancak düşmeyen şahıs koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine esnaf Yıldız kapkaççıyı arkasından kovalamaya başladı. Sokak sokak kovalayan Yıldız, şahsın çıkmaz sokaktaki bir apart otele saklandığını gördü. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine Yıldız, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Şişli polisi kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı
İhbar üzerine kısa bir süre olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, esnaf İhsan Yıldız ile görüşüp şahsın yerini tespit etti. Genç kızla birlikte apart otele giden Şişli polisi, otele girerek genç kızın teşhis ettiği yabancı uyruklu A.Ş’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadesi alınarak sorgulanan A.Ş. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi (kapkaç)" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevine teslim edildi.

“Bayanın çığlık sesi geldi, tekme attım ama düşmedi”
Olayla ilgili konuşan esnaf İhsan Yıldız, “Biz burada kapının önündeydik. Bir bayanın çığlık sesi geldi. Şahısta kızın telefonunu çalarak buradan koştu. Tekme attım ama düşmedi. Ondan sonra apart otele girmeye çalıştı. Memur arkadaşlar geldi ve şahsı orada yakaladılar. Ben kovaladım ve tekme attım. Yabancı uyruklu esmer bir şahıstı. Kadın ise koşamadı, koşacak hali yoktu. Ayakkabının biri sokakta kaldı, onu giydirdim, onu bile hatırlamıyordu. Bayan şoktaydı, sonra apart otele baktık şahsın ta kendisiydi. Sonra karakola götürdüler. Polisimizden memnunuz, çalışıyorlar. Suç oranları çok azaldı” dedi.

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