(Özel) Şişli’de esnaf genç kadının telefonunu çalan kapkaççıyı kovaladı

Şişli Kurtuluş’ta genç bir kadının cep telefonunu sokak arasında kapkaç yapan yabancı uyruklu şahsa bir esnaf önce tekme attı ardından da kovaladı. Koşarak apart bir otele sığınan kapkaççı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansırken esnaf İhsan Yıldız, “Bir bayanın çığlık sesi geldi. Şahıs ta kızın telefonunu çalarak buradan koştu. Tekme attım ama düşmedi” dedi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurtuluş’ta önceki gün saat 19.45 sıralarında yaşanan yılın ilk kapkaç olaylarından birinin zanlısı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerinden çıkan İ.H. isimli genç bir kız, evinin olduğu sokağa girdi. Kadın tam evine gireceği esnada arkasından yaklaşan bir şahıs, cep telefonunu kapkaç yaptı.

Önce tekme attı ardından kovaladı

Kadının çığlık atması üzerine kaçmaya başlayan şahsa, sokakta olan esnaf İhsan Yıldız tekme attı. Ancak düşmeyen şahıs koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine esnaf Yıldız kapkaççıyı arkasından kovalamaya başladı. Sokak sokak kovalayan Yıldız, şahsın çıkmaz sokaktaki bir apart otele saklandığını gördü. Esnafın kapkaççıyı kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine Yıldız, polis ekiplerine ihbarda bulundu.