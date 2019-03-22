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(Özel) Şişli’de freni patlayarak ortalığı savaş alanına çeviren kamyonet güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

Şişli’de freni patlayan kamyonetin yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Özel) Şişli’de freni patlayarak ortalığı savaş alanına çeviren kamyonet güvenlik kamerasında

Şişli’de freni patlayan kamyonetin yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamyonetin çarptığı otomobilin içinden çıkan şoför o anları anlattı.
Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşmişti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet freni patlayarak kaymaya başlamış, park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra sokakta bulunan apartmana vurarak istinat duvarında askıda kalmıştı. Park halindeki otomobillere çarparak apartman duvarına vurup askıda kalan kamyonetin sebep olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin yokuştan aşağı hızlı bir şekilde kayarak park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor. Apartman duvarına vurarak askıda kalan kamyonetin sürücüsü ve kamyonetin çarparak ileriye fırlattığı otomobil sürücüsünün büyük bir şok halinde araçlarından çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıyor.
"İnsanları canı yanmadan bu sokakta önlem alınmalı"
Büyük bir gürültü duyduktan sonra aracıyla ileri fırladığını anlatan otomobil sürücüsü Cüneyt Demirtaş, “Arabayı park etmiştim. Telefonumla uğraşıyordum. Sonra bir ses duydum. Arabayla birlikte ön tarafa doğru sıçradım. Allah korudu, bana bir şey olmadı. Ancak arabamda ciddi hasar meydana geldi. Böyle büyük arabaların, böyle dik yokuşlardan aşağı inmesi büyük bir sıkıntı. İnsanların canı yanabilirdi, halen şokunu yaşıyorum. Bu yokuşa belediyenin bir şey yapması lazım. Bu mahallede benzer durumlar çokça yaşandı’’ ifadelerini kullandı.
Meydana gelen trafik kazası nedeniyle hasar gören otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, askıda kalan kamyonet ise olay yerine gelen vinçle güvenli bir noktaya çekildi.

(Özel) Şişli’de freni patlayarak ortalığı savaş alanına çeviren kamyonet güvenlik kamerasında

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