(Özel) Şişli’de hemşirenin rehin alındığı olayın detayları ortaya çıktı

Şişli’de özel bir cerrahi tıp merkezine gelerek bir hemşireyi rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi. Saldırganın 3 yıl önce evlenmek için kaçtığı kadına altın ve para verdiğini ancak kadının evli olduğunu öğrenmesi üzerine ayrıldığı ve intikam almak için olayı gerçekleştirdiği hemşirenin ise, ilçe emniyet müdürünün hayat kurtaran müdahalesiyle kurtarıldığı ortaya çıktı.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda, Ramazan K.(30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla burada çalışan hemşire Hayrünnisa C.’yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başlamıştı.

Suç makinesi saldırgan adliyeye sevk edildi

Şahsın ikna olmaması üzerine ise, saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K’yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış ve saldırganı da gözaltına almıştı. Olayın ardından emniyete götürülen ve işsiz olan Ramazan K.’nın burada ifadesi alındıktan sonra “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Saldırganın emniyette “yaralama”, “tehdit” ve “kadına karşı şiddet” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.