(Özel) Şişli’de insanlık ölmemiş dedirten görüntü: Bir an olsun yanından ayrılmadı

Şişli’de bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen genç bir kadın, yaralı motosiklet sürücünün yardımına koştu. Sürücünün elinden tutarak moral veren kadın, sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Silahşör Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feriköy Fırın Sokağı ile Silahşör Caddesi kesişiminden Bomonti istikametine devam etmek isteyen motosikletli, aynı istikamette seyir halinde olan ticari aracın sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli yola savruldu. Ticari araç sürücüsü olan biteni anlamak için otomobilinden indiğinde motosikletlinin yerde acılar içerisinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gören vatandaşlar da yaralı adamın yanına giderek yardımcı olmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri gelene kadar elini tuttu, moral verdi

Yerde acılar içerisinde kıvranan adamı gören genç bir kadın, yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak moral verdi. Genç kadın, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar sürücüyü an olsun yalnız bırakmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam daha sonra, ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.