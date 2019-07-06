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(Özel) Şişli’de kadın sürücüden motosikletliye ilginç tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Şişli’de yoğun trafikte otomobiller durduğu esnada kadın bir sürücü, geçmek için kendisine korna çalan motosikletliye bağırdı.

(Özel) Şişli’de kadın sürücüden motosikletliye ilginç tepki

Şişli’de yoğun trafikte otomobiller durduğu esnada kadın bir sürücü, geçmek için kendisine korna çalan motosikletliye bağırdı. Motosikletlinin cevap vermemesi üzerine kadının, “Ne duruyorsun bas git. What the hell" diyerek tepki gösterdi. O anları kaydeden motosiklet sürücüsü, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Şişli Mecidiyeköy’de trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde otomobiller neredeyse kontak kapattı. Sürücülerin oldukça rahatsız olduğu ve gergin olduğu o anlarda aralardan geçerek gelen bir motosiklet sürücüsü, kadın sürücüye korna çaldı. Sadece geçmek için kadına korna çalan motosikletliye, kadın sürücüden hiç beklemediği bir tepki geldi.

Kadın sürücüden “What the hell” tepkisi
Bağırarak konuşan kadın önce Türkçe olarak, “Geçsene neyi bekliyorsun, neden korna çalıyorsun?” dedi. Motosikletlinin el ve kol hareketleriyle anlamadığını belirtmesi üzerine kadın bu kez de İngilizce olarak, “What the hell” demesi “yok artık” dedirtti. Sessizliğini koruyan genç motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. Genç motosikletli görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

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