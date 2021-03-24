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  4. (Özel) Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada

(Özel) Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada

24.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı.

Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı kenti olumsuz etkilerken vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Şişli Mahmutağa Yokuşu’nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti. Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan yokuştan inmek isteyen sürücüler ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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