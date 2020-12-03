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  4. (Özel) Şişli’de komşu binada çıkan yangını terastan izlediler

(Özel) Şişli’de komşu binada çıkan yangını terastan izlediler

03.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Şişli’de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli’de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların yükseldiği çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, karşı binadakiler ise yangını terastan izledi.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi Celal Atik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çatıdan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ve Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıdaki yangına merdiven yardımıyla müdahale etmeye başladı.

Yangını teras katından izlediler
Yoğun dumanın yükseldiği ve zaman zaman da alevlenen çatıdaki yangın müdahale sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan yangını gören çevredeki vatandaşlar ise çalışmaları pencerelerden izledi. Yangın çıkan binanın hemen yanındaki binanın terasına çıkan vatandaşlar ise çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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