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(Özel) Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şok yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Şişli’de lüks araçla ticari taksi çarpıştı.

Şişli’de lüks araçla ticari taksi çarpıştı. Lüks aracın kadın sürücüsü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, caddede kısa süreli trafik oluştu.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Şişli Hakkı Yeten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.O.’nun kullandığı 34 V 9859 plakalı lüks araç ile Ferah Sokağından caddeye bağlanmak isteyen S.O. yönetimindeki 34 TJM 24 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi orta refüje savrulurken, lüks araç ise yolun sağında bulunan yaya kaldırımına çıktı.
Kadın sürücü kazanın şokunu üzerinden atamadı
Lüks araçta bulunan iki kadın ve ticari taksi sürücüsü araçlarından çıktıktan sonra kazayı burunları bile kanamadan atlattıkları görüldü. Ancak lüks araç sürücüsü M.O. yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kadın ve taksi sürücüsüne ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kazazedeleri tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan her iki tarafın da kendilerine yeşil ışık yandığı esnada yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.
Caddede trafik oluştu, vatandaş polise tepki gösterdi
Öte yandan, olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve caddeye bağlanan sokakta, kazadan ötürü trafik oluştu. Otomobiliyle trafikte bekleyen bazı sürücüler araçlarından inerek duruma tepki gösterdi. Kazanın yaşandığı yerde yoğunlaşan trafikten, ilginç bir şekilde, polisi sorumlu tutan bir kişi dakikalardır beklediğini söyleyerek, “Haksızsınız, sanki ameliyat yapıyorlar” dedi. Sürücünün bu tavrına polis, “Bu kadar tepki verecek bir şey yok, senin de başına gelebilirdi” şeklinde karşılık verdi. Kısa süreli gerginlik, polisin vatandaşa aracına binmesi yönündeki uyarısıyla son buldu.
Hastaneye kaldırılan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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